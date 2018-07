Der VfL Bochum hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart verloren. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt unterlag beim FC Millwall mit 0:1.

Der VfL Bochum hat in seinem abschließenden Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Robin Dutt die Generalprobe beim englischen Zweitligisten FC Millwall mit 0:1 (0:1).

In London erzielte Jed Wallace (43. Minute) den einzigen Treffer. In ihrem ersten Saisonspiel erwarten die Bochumer am 4. August (13 Uhr) den 1. FC Köln.

FC Millwall - VfL Bochum 1:0 (1:0)

Bochum: Dornebusch – Celozzi, (60. Wurtz), Gyamerah, Hoogland (60. Fabian), Soares (60. Perthel) – Tesche, Janelt (65. Baack) – Weilandt (46. Kruse), Maier (70. Saglam), Sam – Hinterseer

Tor: 1:0 Wallace (43.)