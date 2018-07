Am 1. Spieltag der Regionalliga West schlägt die U23 von Borussia Dortmund den Bonner SC mit 2:1 (0:0). Am Ende kochen die Gemüter vor 1400 Zuschauern auf beiden Seiten über.

"Mit dieser Leistung haben wir den Sieg verdient", analysierte BVB-Trainer Jan Siewert den Auftritt seiner Mannschaft beim Bonner SC. Lange Zeit war Dortmund spielbestimmend, geriet in der zweiten Halbzeit dann aber überraschend durch ein Tor von Adis Omerbasic (63.) in Rückstand. Danach sahen die Bonner schon wie der sichere Sieger aus. "Wir wussten, dass Bonn uns alles abverlangen wird“, betonte Siewert.

BVB-Doppelpack bringt die Wende

In den Schlussminuten belohnten sich die Borussen dann aber für ihren engagierten Auftritt. Nach 84. Minuten besorgte Julian Schwermann den umjubelten 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später erzielte der eingewechselte Jano Baxmann per Traumtor den 2:1-Siegtreffer (87.). Bei den Dortmundern brachen alle Dämme, auf dem Platz bildete sich eine große Jubeltraube.

Nach dem späten Siegtreffer durch den BVB kochten auf der Seite der Gastgeber die Gemüter über. BVB-Trainer Jan Siewert wurde kurz vor Schluss aus dem Innenraum geworfen und musste auf die Tribüne. Doch was war passiert?

So eine Wortwahl will ich einfach nicht hören. Das hat mir nicht gepasst, da muss ich reagieren. Jan Siewert (Trainer BVB II)

Der 35-Jährige schlüsselte die Situation nach dem Spiel auf: „Das ist mir noch nie passiert. Ich musste mich etwas lautstärker äußern. Das ging aber nicht gegen Bonns Trainer Daniel Zillken oder seinen Kollegen, sondern gegen denjenigen aus dem Trainerteam, der mir schon im Oktober negativ aufgefallen ist.“

Beleidigung bringt Siewert auf die Palme

Grund für Siewerts lautstarken Disput mit der Bonner Trainerbank soll ein "Fi... dich“, dass von Bonner Seite in Richtung einem seiner Spieler gefallen sein soll, gewesen sein. "Das ist ein emotionales Spiel, da passiert mal was. Aber wenn so was dann von außen überschwappt, gefällt mir das gar nicht. So eine Wortwahl will ich einfach nicht hören. Das hat mir nicht gepasst, da muss ich reagieren“, beschrieb Siewert die Situation, die zu seinem Platzverweis führte.

Wen genau Siewert aus dem Team des Bonner SC damit meinte, ist nicht klar. Bonns Trainer Daniel Zillken konnte sich nach dem Spiel nicht dazu äußern. "Ich kann dazu keine Stellung beziehen, ich habe es nicht mitbekommen. Ich werde mit meinem Kollegen darüber sprechen“, betont Zillken. Der Trainer hielt aber auch fest: "Ich koche das aber auch nicht über. Emotional sind wir alle.“