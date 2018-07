In der 3. Liga kam es am 1. Spieltag mit der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München direkt zu einem spannenden Duell zweier ehemaliger Bundesligisten.

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga einen Saisonauftakt nach Maß gefeiert. Im Duell der ehemaligen Bundesliga-Meister siegten die Pfälzer am Samstag gegen Aufsteiger 1860 München mit 1:0 (0:0), Verteidiger Janek Sternberg erlöste die überlegenen Gastgeber in der 86. Minute.

Einen Traumstart erwischte auch Preußen Münster. Das Team von Trainer Marco Antwerpen siegte bei Fortuna Köln mit 4:1 (2:0) und übernahm die Tabellenspitze. Dahinter folgt der FSV Zwickau, der im Ostduell mit 2:0 (2:0) gegen den Halleschen FC gewann.

Der Vorjahresvierte SV Wehen Wiesbaden bezwang den VfR Aalen mit 2:1 (0:0). Der VfL Osnabrück drehte die Partie gegen die Würzburger Kickers und siegte mit 2:1 (0:1), Carl Zeiss Jena gewann 3:2 (1:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Beeindruckende Kulisse auf dem "Betze"

Trotz drückender Mittagshitze sorgten 41.324 Zuschauer auf den Betzenberg für eine beeindruckende Kulisse beim ersten Drittligaspiel der Vereinsgeschichte, und sie sahen eine intensive Partie. "Ich bin erleichtert, dass es so geklappt hat. Jeder wusste, was für ein Druck auf uns lastete. Die Erwartungen sind groß", sagte Torschütze Sternberg in der ARD.

Schon in der neunten Minute traf Löwen-Neuzugang Adriano Grimaldi nur den Pfosten. Nach einer halben Stunde hatte Lukas Spalvis die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß, in der 56. Minute köpfte er freistehend an die Latte. Nachdem in der Schlussphase erst Florian Pick (82.) und Andre Hainault (84.) erneut große Chancen vergeben hatten, traf Sternberg zum verdienten Sieg.

Am Sonntag greift der ambitionierte Aufsteiger KFC Uerdingen mit Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz gegen die SpVgg Unterhaching (14.00 Uhr) ins Geschehen ein, zuvor steigt das Duell der früheren Bundesligisten aus dem Osten zwischen Aufsteiger Energie Cottbus und Hansa Rostock (13.00 Uhr). Den ersten Spieltag beschließen am Montag (19.00 Uhr) die Sportfreunde Lotte und der SV Meppen.