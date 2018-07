Es geht wieder los! Um 14 Uhr bestreitet Rot-Weiss Essen sein erstes Saisonspiel beim SV Rödinghausen. Trainer Karsten Neitzel setzt auf vier Zugänge.

Mit vier Zugängen in der Startelf startet Rot-Weiss Essen in die Spielzeit 2018/19. Torwart Lukas Raeder, die Außenverteidiger Lukas Scepanik und Daniel Heber sowie Rückkehrer Kevin Freiberger beginnen beim Auswärtsspiel in Rödinghausen. Die beiden weiteren Neuen Enzo Wirtz und Florian Bichler müssen zunächst auf der Bank platz nehmen.

Für die Essener ist die Auftaktpartie beim SV Rödinghausen ein erster Gradmesser, werden die Ostwestfalen von vielen Regionalliga-Trainern als Geheimfavorit gehandelt. Anstoß in Rödinghausen ist um 14 Uhr. Geleitet wird die Begegnung vom Unparteiischen Julian Engelmann.

Die Aufstellungen

SV Rödinghausen: Heimann - Flottmann, Wolff, Velagic - Engel, F. Kunze, Meyer, Pfanne, Knystock - Mickels, Engelmann.

Bank: Schönwälder, Kalkan, Dacaj, Lunga, Schlottke, Serra, L. Kunze.

Rot-Weiss Essen: Raeder - Heber, Becker, Zeiger, Scepanik - Baier, Brauer, Lucas - Pröger, Platzek, Freiberger.

Bank: Heller, Urban, Grund, Wirtz, Cokkosan, Bichler, Tomiak.