Das für Dienstag geplante Testspiel zwischen dem VfB Homberg und dem Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen ist abgesagt. Sonntag gegen die Sportfreunde Hamborn.

Nichts wird’s mit dem Gastspiel von Rot-Weiß Oberhausen am Rheindeich. Der Fußball-Regionalligist hat die für den kommenden Dienstag geplante Testpartie beim Oberligisten VfB Homberg abgesagt. RWO, das heute mit dem Heimspiel gegen den SV Straelen bereits in die Meisterschaft startet, bat angesichts der aktuellen Wetterlage und der eigenen personellen Situation darum.

Homberg auf der Suche nach einem Ersatz

VfB-Trainer Stefan Janßen hätte natürlich gern den klassenhöheren Gegner als Prüfstein in der Vorbereitung gehabt: „Aber ich habe großes Verständnis für die Beweggründe. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Ersatz für den Dienstag oder auch den Mittwoch. Und das Spiel gegen Oberhausen ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Unsere Vereine verbindet weiter ein gutes Verhältnis.“

Für den VfB geht es in der Testphase nun am morgigen Sonntag um 15 Uhr im PCC-Stadion mit dem stadtinternen Prestigeduell gegen Landesliga-Absteiger Hamborn 07 weiter. Hinter den Gelb-Schwarzen liegt eine Woche, die etwas anders verlief als geplant – ebenfalls wetterbedingt. „Ich musste angesichts der Temperaturen etwas Intensität rausnehmen. Geplant war, dass dies die härteste Trainingswoche wird, aber das war einfach nicht möglich. Man muss ja auch die Gesundheit der Spieler im Auge behalten“, so Stefan Janßen.

Drei Spieler fehlen gegen Hamborn

Grundsätzlich zeigt sich der Coach vom bisherigen Verlauf der Vorbereitung begeistert: „Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs ziehen richtig gut mit, der Teamgeist stimmt auch in dieser Saison wieder.“ Auch die Blessuren halten sich in Grenzen. Gegen Hamborn werden die angeschlagenen Metin und Tevfik Kücükarslan sowie Felix Clever (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) fehlen.