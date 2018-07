Zum Start der Saison 2018/2019 in der Regionalliga West haben der SC Wiedenbrück und der SC Verl in der Sportclub Arena 1:1 (0:1)-Unentschieden gespielt.

Die Regionalliga West ist in die neue Spielzeit gestartet. Der SC Wiedenbrück kam in der heimischen Sportclub Arena nicht über ein 1:1 (0:1) im Derby gegen den SC Verl hinaus.

Bereits in der 7. Spielminute gingen die Gäste durch einen Treffer von Viktor Maier in Führung. Wiedenbrück konnte kurz nach der Pause in Person von Zlatko Muhovic zum 1:1 ausgleichen (49.), das gleichzeitig den Endstand bedeutete.