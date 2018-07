Kein Express-Visum für Ganvoula, Pantovic und Ekincier, die nicht aus EU-Ländern stammen. Letztes Vorbereitungsspiel in London gegen den FC Millwall am heutigen Samstag.

Viele Spieler bieten mir viel an.“ Robin Dutt hat das gestern gesagt, einen Tag vor dem letzten Vorbereitungsspiel. Der Trainer des VfL Bochum kann mit dem Konkurrenzkampf in seinem Kader bislang sehr zufrieden sein.

Um die Spannung hoch zu halten, hat er dafür gesorgt, dass alle Akteure ihre Spielanteile bekamen. Aber jetzt geht es auf die Zielgerade. Auch wenn Dutt nicht darüber spricht, hat er den inneren Kreis bereits markiert, die 14, 15 Spieler, die zunächst den Stamm der Mannschaft bilden sollen. Deshalb wird er bei der Generalprobe heute in London beim FC Millwall (14 Uhr) auch nicht mehr komplett wechseln.

„Sieben, acht Wechsel zur Pause werde ich nicht mehr vornehmen“, sagte Dutt gestern.

Sieben, acht Wechsel zur Pause werde ich nicht mehr vornehmen. Robin Dutt

Zu Hause lassen muss er wegen ihrer Verletzungen Thomas Eisfeld, der sicher nicht für den Saisonauftakt in einer Woche in Frage kommt, und Manuel Riemann, hinter dessen Einsatz gegen den 1. FC Köln noch ein Fragezeichen steht, das sein Trainer auch nicht wegzudiskutieren versucht. Zu Hause lässt der VfL-Trainer vor dem London-Trip, der um 8 Uhr in der Frühe beginnt, den jungen Innenverteidiger Maxim Leitsch. Eine reine Vorsichtsmaßnahme wegen der hohen Trainingsbelastung nach vorheriger langer Verletzungspause. Ginge es um Punkte, würde Leitsch wohl auf die Zähne beißen.

Der 20-Jährige ist sicher einer der Gewinner dieser Vorbereitung und, so er gesund und einsatzfähig ist, aussichtsreicher Kandidat auf den Innenverteidiger-Job neben Tim Hoogland. Von einem Routinier wie Hoogland geführt, könnte der Essener den nächsten Karriereschritt machen. Sollte Jan Gyamerah, wie vermutlich heute in London, spielen, dann rückt Hoogland von rechts innen nach links innen. Auf den defensiven Außenpositionen haben Stefano Celozzi und Danilo Soares, der bisher eine grandiose Vorbereitung hingelegt hat, die Nase klar vorne. Auch sie sind erfahren genug, um einen Jungspund in der Mitte verkraften zu können. Grundsätzlich werden sich die Jungen aber sputen müssen, um sich durchzusetzen gegen die Routiniers.

Die Einreisemodalitäten nach England sind für Nicht-EU-Bürger sehr strikt, es herrscht Visumspflicht. Sebastian Schindzielorz

Anthony Losilla und Robert Tesche stehen im Wettbewerb vor allem mit Vitaly Janelt, alle drei werden zum Kern der Mannschaft zählen. Einen unerwarteten Strich durch die Bochumer Rechnung gab es auch. Silvère Ganvoula (Kongo), Milos Pantovic (Serbien) und Baris Ekincier (Türkei/Aserbeidschan) dürfen nicht ins Flugzeug Richtung London steigen, weil sie an bürokratischen Hürden scheitern. „Die Einreisemodalitäten nach England sind für Nicht-EU-Bürger sehr strikt, es herrscht Visumspflicht. Wir haben uns intensiv um Express-Visa für die Spieler bemüht, was aber aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich war“, sagte VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. Der VfL muss sich also mit 17 Feldspielern begnügen.

Der heutige Gegner ist von einem ganz anderen Kaliber als zum Beispiel die Wolverhampton Wanderers, die 2015 vom chinesischen Industrie-Riesen Fosun erworben wurden und seitdem mit Geld nur so um sich werfen. Im Kader des FC Millwall dagegen findet man keine portugiesischen Jungmillionäre, überhaupt kommen nahezu sämtliche Spieler von der Insel oder aus Irland. Der Verein aus dem Südosten Londons ist sozusagen die Antithese zu den Großklubs aus der ersten und zweiten englischen Liga, hätte sich aber dennoch beinahe für die Aufstiegs-Playoffs qualifiziert.

In diesem Transfersommer darf man in Bezug auf Millwall sagen: Still ruht der See. Praktisch unverändert nimmt Trainer Neil Harris die kommende Saison in Angriff. Teuerster Akteur ist derzeit der nordirische Nationalspieler George Saville. Er wird auf 1,5 Millionen Euro Transferwert taxiert. Für englische Verhältnisse nicht mal ein Trinkgeld.