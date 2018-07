In einem Interview erklärt Trainer Robin Dutt, wie er sich die Generalprobe gegen den FC Millwall für den Zweitligastart gegen den 1. FC Köln vorstellt.

Noch eine knappe Woche, dann startet der VfL Bochum mit einem echten Kracher-Heimspiel gegen Bundesligaabsteiger 1. FC Köln in die Zweitligasaison 2018/19.

In einem Interview spricht Trainer Robin Dutt über die Erwartungen ans das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FC Millwall, die personelle Situation und die Vorfreude auf den Ligastart.

Robin Dutt, ist das Spiel gegen den FC Millwall eine richtige Generalprobe oder ein weiterer Mosaikstein in der Findungsphase für die Stammformation?

Beides! Die letzte Bühnenvorstellung vor der Premiere wird ja als Generalprobe bezeichnet, also ist es eine. Ob sich im Inhalt etwas ändert, ist sicherlich ein weiterer Prüfstein.

Wie sieht es mit der personellen Situation für das Testspiel aus?

Jannik Bandowski, Thomas Eisfeld und Manuel Riemann fallen sicher aus. Außerdem werden wir Maxim Leitsch vermutlich schonen. Wir wollen morgen früh schauen, ob der ein oder andere noch etwas zu beanstanden hat.

Haben Sie vor in der Pause noch einmal komplett zu wechseln oder werden manche Spieler auch schon durchspielen?

Nein, wir werden den ein oder anderen auf jeden Fall schon komplett durchspielen lassen.

Da der FC Millwall auch in einer Woche in die Saison startet, könnte das Spiel vor allem in Sachen Härte bereits eine echte Herausforderung sein. Können wir ein Duell auf Augenhöhe erwarten?

Bisher waren alle Gegner, die wir in den Testspielen hatten irgendwie auf Augenhöhe. Kaiserslautern, Zürich oder Monaco - das waren alles tolle Spiele auf Augenhöhe. Sebastian Schindzielorz hat uns da ein paar tolle Gegner in der Vorbereitung aus dem Hut gezaubert, mit denen wir vor allem auch der Region etwas bieten konnten. Es ging bei allen Spielen zur Sache und das wird auch gegen den FC Millwall der Fall sein.

Es kommt so rüber, als ließen Sie sich mit der Entscheidungsfindung für die Startformation sehr viel Zeit. Schieben Sie das ganze ein wenig nach hinten?

Ich schieben nicht, nein. Ich denke, es wäre nicht sinnvoll, jetzt schon irgendetwas fest zu machen oder bekannt zu geben. Die Spieler bieten mir viel an und wir haben einige interne Duelle auf Augenhöhe. Ich möchte sehen, dass die Spieler bis zum letzten Tag vor dem Spiel alles geben, um in die Startelf zu rücken.