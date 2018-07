Vor dem Auftakt in der Regionalliga gegen den SV Straelen wurde bei RW Oberhausen die Kapitänsfrage beantwortet.

Patrick Bauder wird die Kleeblätter auch in dieser Saison auf das Spielfeld führen. „Patrick geht mittlerweile in sein siebtes Jahr bei uns. In dieser Zeit ist er zum Führungsspieler gereift. Er übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung“, unterstreicht RWO-Trainer Mike Terranova seine Entscheidung. Bauders Stellvertreter wird Jannik Löhden. Beide sind Bestandteil des sechsköpfigen Mannschaftsrates, der durch Robin Udegbe, Maik Odenthal, Dario Schumacher und Philipp Eggersglüß komplettiert wird.

Testspiel gegen den VfB Homberg abgesagt

Das für den kommenden Dienstag geplante Testspiel beim VfB Homberg wird nicht stattfinden. „Die anstehenden englischen Wochen und unsere personelle Situation, auch im Hinblick auf die derzeitige Hochwetterlage, haben zu dieser Entscheidung geführt", erklärt Jörn Nowak, sportlicher Leiter von RWO. Das Testspiel soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.