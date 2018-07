Torwart Manuel Riemann vom VfL Bochum ist immer noch verletzt. Wegen einer Schulterblessur verpasst er das Testspiel beim FC Millwall.

„Sie wissen, was wir erwarten. Vor allem erwarten wir einen Sieg gegen Köln.“ Robin Dutt sagte das nach dem 2:2 gegen AS Monaco in Verl und konnte sich ein kurzes Lachen dabei nicht verkneifen. „Sehr viel“ hatte dem Trainer des VfL Bochum an diesem Tag gefallen. Defensiv sei die Leistung nach der ersten wackeligen Viertelstunde auch im ersten Durchgang schon in Ordnung gewesen, später habe man das Spiel gegen den französischen Vizemeister „dominiert und ein wunderschönes Tor erzielt, obwohl sie gepresst haben“.

VfL-Trainer Dutt hatte in Verl auf Sidney Sam verzichtet

Ein einziges Vorbereitungsspiel steht nun noch aus vor dem Saisonstart, am Samstag jettet das Bochumer Team am frühen Morgen Richtung London, wo um 14 Uhr der FC Millwall einen weiteren Sparringspartner abgibt. Die Bochumer Mannschaft wird nach getaner Arbeit noch am gleichen Tag zurückfliegen.

Robin Dutt hatte in Verl auf Sidney Sam verzichtet, um alle 22 übrigen Spieler einsetzen zu können. Möglich, dass er die Dinge auch am Samstag so handhaben wird. Noch nicht dabei sein kann Schlussmann Manuel Riemann, der wegen seiner Schulterblessur erst am Montag oder Dienstag wieder ins normale Training einsteigen kann.