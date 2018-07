Fußball-Oberligist VfB Speldorf hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Der bosnische Innenverteidiger Arman Corovic (21) wechselt vom Regionalligisten Greuther Fürth II zum VfB.

„So einen Innenverteidiger hat die ganze Oberliga nicht“, frohlockt Präsident Frank Linnecke. Corovic wohnt in Mülheim, hat in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen, dem VfL Bochum und Rot-Weiss Essen gespielt. 2006 wechselte er nach Fürth und absolvierte insgesamt 31 Einsätze in der Regionalliga Bayern, davon sieben in der vergangenen Spielzeit. Dazu war er 18-mal ohne Einsatz im Kader. Corovic hat 23 Einsätze für bosnische U-Nationalmannschaften in seiner Vita stehen. Ein Engagement bei Schalkes U23 kam ebenso wenig zustande wie ein Wechsel innerhalb der Regionalliga Bayern.