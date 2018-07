Es ist eine anstrengende Vorbereitung, die sich Westfalenligist Spvgg. Erkenschwick selbst auferlegt hat. Das muss auch Trainer René Lewejohann eingestehen.

Bei den Herner Stadtmeisterschaften war der Tabellenvierte der vergangenen Westfalenliga-Saison ebenso aktiv wie beim Cranger-Kirmes-Cup. Zudem testete die Lewejohann-Elf gegen die U23-Mannschaft vom FC Schalke. "Es war eine sehr intensive Vorbereitung, das kann man nicht leugnen", muss daher auch der ehemalige Profispieler eingestehen.

Somit ist die Niederlage im Halbfinale des Kirmes-Cups aus seiner Sicht auch zu verschmerzen: "Die Jungs sind wirklich kaputt, einen Vorwurf kann ich ihnen da gar nicht unbedingt machen." Da es aber nun langsam wieder in Richtung Meisterschaft geht - am 12. August startet die Spielvereinigung gegen den FC Iserlohn - darf die Lewejohann-Elf auf Regeneration hoffen: "Die Akkus sind allmählich bei allen leer. Das merkt man der Mannschaft auch an", erklärt der Trainer, der ergänzt: "Vor dem Ligastart werden wir uns daher noch einmal schonen, um zu Kräften zu kommen und dann wieder mit vollem Elan in die Meisterschaft starten zu können."

In der vergangenen Saison mischte die Spielvereinigung lange Zeit an der Tabellenspitze mit, hatte am Ende nur vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten DSC Wanne-Eickel. Doch was ist der Anspruch in der anstehenden Saison? "Oben dabei sein", lautet die ebenso kurze wie überzeugte Antwort von Trainer Lewejohann. Dafür hat dieser seine Mannschaft schon punktuell verstärkt, die Vorbereitung startete mit acht Zugängen.

Doch bevor die Erkenschwicker an die neue Saison denken können, haben sie zuerst einmal noch eine Hürde zu nehmen: Am kommenden Samstag wartet um 16 Uhr der Gastgeber des Cranger-Kirmes-Cups, der SV Sodingen, im Spiel um Platz drei auf eine Neuauflage des vergangenen Jahres. Dort musste sich die Spielvereinigung deutlich mit 1:4 geschlagen geben. "Das Spiel bestreiten wir noch ordentlich, danach ist dann erstmal Erholung", fordert der Spvgg.-Trainer noch einmal Konzentration von seinem Team.