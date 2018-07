Hendrik Bonmann, der ehemalige Torhüter von Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund, ist als neue Nummer eins beim Drittligisten 1860 München gesetzt.

Der gebürtige Essener Torhüter Hendrik Bonmann hat allen Grund zur Freude. Der 24-Jährige ist die neue Nummer eins im Tor des Drittligisten 1860 München. Zwar hat Trainer Daniel Bierofka dies noch nicht offiziell bestätigt, doch der Wechsel im Kasten zwischen Bonmann und Aufstiegstorhüter Marco Hiller ist beschlossene Sache.

Der bei den BVB- und RWE-Fans sehr beliebte Torhüter, der von 2009 bis 2013 für den Regionalligisten in seiner Heimat spielte, wechselte 2013 aus Essen zu Borussia Dortmunds U23, für die er 67 Mal im Tor stand. Als der Verein zur Saison 2016/2017 auf Junioren-Torhüter Dominik Reimann setzte, wechselte Bonmann in die Regionalliga zum gerade zwangsabgestiegenen TSV 1860 München, um Stammtorhüter zu werden. Doch eine Verletzung am Syndesmoseband bremste ihn zunächst aus, sodass er sich für den Rest der Saison hinter Hiller anstellen musste. 1860 stieg direkt in die 3. Liga auf, Bonmann bekam nur vier Einsätze und war meist zum Zuschauen verdammt.

Im Sommer wurden die Karten neu gemischt

Doch in der Sommerpause entstand nun eine neue Situation. Trainer Bierofka mischte die Karten komplett neu und gab beiden Torhütern eine faire Chance sich zu beweisen. Nachdem Bonmann vor allem beim 2:1-Testspielsieg gegen den Zweitligisten SV Sandhausen überzeugen konnte, entschied sich Ex-Profi Bierofka dafür, dem Essener den Vorzug zu geben.

Dieser steht nun am kommenden Samstag beim Saisonauftakt auf dem Kaiserslauterer Betzenberg vor über 30.000 Zuschauern im Tor der Münchener Löwen.