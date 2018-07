Donis Avdijaj trägt wieder das Trikot des FC Schalke 04.

Am Mittwochabend spielte Donis Avdijaj für die Schalker U23 beim Test gegen den Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick. Bei 5:1-Sieg erzielte der Schalker Profi, der unter Trainer Domenico Tedesco keine Chance erhalten wird, zwei Tore.

Die Partie in Erkenschwick könnte die letzte Avdijajs im Schalker Trikot gewesen sein. Der 21-Jährige steht kurz vor einem Wechsel. Einen Klub aus Deutschland wird der Nationalspieler des Kosovo nicht verstärken, Avdijaj und sein Berater Karsten Schmidt bevorzugen wohl einen Wechsel ins Ausland. „Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten“, bestätigt Schmidt im Gespräch mit der WAZ.

Zwei Mal hat Schalke den Spieler bereits verliehen

Avdijaj war im Juli 2011 als 15-Jähriger vom VfL Osnabrück nach Gelsenkirchen gewechselt. Avdijaj traf wie am Fließband und unterschrieb schnell einen Profi-Vertrag bis zum 30. Juni 2019 - enthalten ist eine Ausstiegsklausel über 47 Millionen Euro. Doch in der Profimannschaft der Königsblauen konnte Avdijaj nie richtig Fuß fassen. Gleich zweimal verliehen ihn die Schalker - zunächst an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz (Januar 2015 bis Juni 2016) und in der vergangenen Saison nach Kerkrade. Während er in Graz (42 Spiele, 9 Tore) und Kerkrade (11 Spiele, 3 Tore) ansprechende Leistungen zeigte und auch zum Publikumsliebling avancierte, kam er auf Schalke lediglich in neun Bundesligaspielen zum Einsatz (zwei Tore).

Ein Wechsel wäre Avdijajs endgültiger Schalke-Abschied

Im Sommer wollte er nach der Rückkehr aus Kerkrade einen neuen Anlauf nehmen, um sich im letzten Vertragsjahr doch noch durchzusetzen. "Es ist immer noch mein Wunsch und mein Traum, mich auf Schalke durchzusetzen“, sagte er im WAZ-Gespräch. Doch diesen Traum zerstörte Trainer Domenico Tedesco schon am ersten Tag der Vorbereitung. Ihm wurde mitgeteilt, dass er keine Perspektive im Profiteam bei Tedesco hat und fortan im Kader der U23 geführt wird.

Zunächst hielt sich der Stürmer individuell fit, seit der vergangenen Woche nimmt er an den Trainingseinheiten des Oberligateams unter Trainer Torsten Fröhling teil. So will es Avdijaj auch halten, bis sein Wechsel in trockenen Tüchern ist. Da sein Vertrag auf Schalke nur noch bis 2019 datiert ist, ist eine erneute Leihe vom Tisch. Ein Wechsel würde wohl den endgültigen Abschied von Schalke bedeuten.