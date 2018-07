Der SV Horst 08 hat für die erste Saison nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Westfalenliga einen weiteren Spieler verpflichtet: Felix Rudolf.

Der 18-Jährige kickte in der vergangenen Saison für Arminia Klosterhardt in der A-Junioren-Bundesliga und ist für die Innenverteidigung vorgesehen.

Dilek erneut mit Kreuzbandriss

Trainer Jens Grembowietz musste zuletzt aber auch einige weniger erfreuliche Nachrichten verkraften. Bei der Stadtmeisterschaft am vergangenen Sonntag standen ihm insgesamt 15 seiner Spieler nicht zur Verfügung, fünf von ihnen bereiten ihm ganz besondere Sorgen, vor allem zwei Jungs, die aus der eigenen A-Junioren-Mannschaft aufgerückt sind. Pechvogel Nummer eins bleibt Ahmet Dilek. Der Abwehrspieler zog sich erneut einen Kreuzbandriss zu. Diese schwere Verletzung erlitt er bereits im vergangenen Jahr. Er wird frühestens zum Ende dieser Saison wieder mitwirken können. Fabian Laura fehlt wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk wohl die nächsten sechs bis acht Wochen.

Auch die Bouachria-Brüder hat es erwischt. Samir, der jüngere von beiden, hat immerhin wieder das Lauftraining aufgenommen. Der von Viktoria Resse gekommene Mohamed Bouachria klagt über Beschwerden im Sprunggelenk. Er fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Probleme am Sprunggelenk hat auch Tolga Cengelcik. Er hat diese Verletzung aus der vergangenen Spielzeit mitgenommen. Der Horster wird, so wie es aussieht. zumindest noch bis zum Saisonstart am 12. August ausfallen.