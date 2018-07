Vom 02.-05. August trifft sich die U19-Elite aus der ganzen Welt zum EMKA RUHR-Cup 2018. Vorjahresfinalist Borussia Dortmund ist Favorit.

Das vergangene Dortmunder Jahr im Nachwuchsbereich glich einem Märchen. Sowohl die U14 als auch die U15 beendeten ihre Saison als Tabellenerster, die U17-Auswahl wurde mit Supertalent Youssoufa Moukoko Deutscher Meister. Auch die U19 des BVB erreichte das Halbfinale um den Titel. Aus dem Meisterkader der U17 sind viele Spieler in die nächsthöhere Klasse nachgerückt. Der BVB stellt sich neu auf und geht dennoch als Favorit auf den nächsten Titel in den EMKA RUHR-Cup 2018, der weltweit als bestes Turnier im U19-Bereich angesehen wird.

In den vergangenen drei Jahren reichte es jeweils nur zu Platz zwei. In diesem Jahr soll der Knoten endlich platzen: Borussia Dortmund will den EMKA Ruhr-Cup im Ruhrgebiet halten und sich gegen Europas Nachwuchselite durchsetzen. In der Gruppe geht es unter anderem gegen Juventus Turin und den AS Monaco, mit dem der BVB die schmerzliche Erfahrung des Attentats auf den eigenen Mannschaftsbus verbindet. Auch Manchester United und Atlético Madrid nehmen am Turnier teil. Trainer Benjamin Hoffmann legt deswegen großen Wert auf das Welt-Turnier.

Jetlag von der USA-Reise ist keine Ausrede

Das zeigt Folgendes: Unmittelbar vor dem Startschuss des Cups weilt der U19-Tross des BVB in den USA und nimmt dort am Silvers Cup teil. Noch bis zum 31. Juli ist die Hoffmann-Elf in den Vereinigten Staaten. Direkt im Anschluss wird es aber keine Pause geben. Denn die Vorbereitung auf den EMKA RUHR-Cup steht an. Der Jetlag ist dabei keine Ausrede. Zu wichtig ist Hoffmann das Turnier, das unter anderem den heutigen Dortmund-Star Christian Pulisic hervorgebracht hat. Auch der Ex-BVB-Verteidiger Felix Passlack und das Mittelfeld-Ass Mahmoud Dahoud haben bereits beim Turnier mitgespielt.

Als vermeintlicher Topstar aus dem aktuellen Kader gilt Luca Unbehaun, der vor wenigen Tagen mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet worden ist. „Er hat das Zeug dazu, der nächste Manuel Neuer in der Nationalmannschaft zu werden“, sagt Heinz Keppmann, Organisationschef des U19-Turniers und langjähriger U19-Trainer von Borussia Dortmund. Ein weiteres Auge werden die rund 40 Scouts, die sich zum Sichten der neuen Stars angemeldet haben, auch auf die U17-Nachrücker haben. Wie Niclas Knoop, Immanuel Pherai, Nico Lübke oder Felix Schlüsselburg. Der BVB bestreitet seine Gruppenspiele am 02. August im Stadion „Rote Erde“ in Dortmund. Die Finalrunde findet am 04. und 05. August statt.