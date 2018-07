Knapp eine Woche vor dem DFB-Pokalspiel gegen Schweinfurt kommt der Serie-A-Klub Fiorentina nach Schalke. Tickets gibt es ab vier Euro.

Der zweimalige italienische Fußballmeister ACF Fiorentina kommt knapp eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt des FC Schalke 04 zu einem Testspiel in die Veltins-Arena. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli ist am 11. August (Samstag) um 16 Uhr auf Schalke zu Gast.

Astori-Schock erschüttert Florenz

Die ACF Fiorentina, wie der Verein seit 2002 heißt, beendete die vergangene Saison in der Serie A auf Rang acht. Dabei musste das Team einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Mannschaftskapitän Davide Astori starb Anfang März, vor dem Auswärtsspiel gegen Udinese Calcio, im Alter von nur 31 Jahren an einem Herzinfarkt. Der Spieler wurde tot im Hotelzimmer aufgefunden.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Florenz fand im Juli 2016 statt. Bei einem Freundschaftsspiel während des Trainingslagers in Zell am See gewannen die Schalker mit 3:1. Eric Maxim Choupo-Moting, der doppelt traf, und Naldo erzielten die Tore für die Mannschaft von Markus Weinzierl.

Karten ab vier Euro

In einem Pflichtspiel gab es bislang nur ein Duell – in der ersten Runde des Uefa-Cups in der Saison 1977/78. Das Hinspiel in Florenz endete 0:0. Weil der Gastgeber allerdings einen nicht einsatzberechtigten Spieler aufgeboten hatte, wertete die Uefa das Spiel mit 3:0 für Schalke. Das Rückspiel im Parkstadion gewannen die Königsblauen nach Toren von Rüdiger Abramczik und Helmut Kremers mit 2:1 und zogen in die zweite Runde ein.

Der Kartenvorverkauf für die Generalprobe beginnt am Donnerstag (26. Juli). Sitzplatzkarten kosten 10 Euro, Stehplätze 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren zahlen 4 Euro auf allen Plätzen. Weitere Infos zum Vorverkauf gibt’s auf www.schalke04.de