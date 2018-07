Im August kommen die Weltstars von morgen ins Ruhrgebiet. Beim EMKA Ruhr-Cup trifft sich die U19-Elite. Das Turnier birgt eine große Herausforderung.

Leroy Sané, Julian Draxler, Emre Can, Julian Brandt, Jonathan Tah. Sie alle stehen nach dem desaströsen WM-Aus und in Zeiten der DFB-Krise für Deutschlands Fußballzukunft. Sie alle sind außerdem Bestandteil der Star-Elf des EMKA Ruhr-Cups, der weltweit als bestes U19-Turnier angesehen wird. Ein Name in dem Ensemble überragt alle: Kylian Mbappé. Der frisch gebackene französische Weltmeister verzauberte das Ruhrgebiet 2015 im Rahmen des Turniers als Spieler des AS Monaco. Drei Jahre später ist er der zweitteuerste Fußballer der Welt - und ein Vorbild für die Stars von morgen.

Insgesamt 40 Scouts, darunter Vertreter des DFB, des englischen Nationalverbandes und sämtlicher Bundesligisten haben sich angemeldet, um die Hochbegabten der europäischen Spitzenklubs zu sichten. „Unser Teilnehmerfeld ist ein Auszug aus dem Adelskalender des Weltfußballs“, schwärmt Chef-Organisator Heinz Keppmann. Insgesamt zehn Teams nehmen am Turnier teil. Unter anderem Schwergewichte wie Juventus Turin, Atlético Madrid und Manchester United. Ausrichter ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sowie der Verein „Internationale Jugendbegegnungen in Kultur und Sport“. Vorstandsmitglied Wilfried Wittke freut sich besonders über die Zusage der U19-Auswahl von Manchester United: „Die spielen sonst nie ein Turnier in Europa, sondern nur in den USA oder Asien, um die Marke zu repräsentieren.“ Mit „ManU“ kommt gleichzeitig der umsatzstärkste Fußballverein der Welt in den Ruhrpott.

Die große Frage nach dem Geld

Stichwort Umsatz: Die Veranstalter des EMKA Ruhr-Cups haben es sich zum Ziel gesetzt, das renommierte Turnier jedes Jahr durchzuführen. Die vergangenen neun Male hat das auch funktioniert. Doch die Ausrichtung ist immer wieder ein harter Kampf. Sowohl um die Teilnehmer als auch um das Geld. Schatzmeister Wolfgang-W. Wortelmann bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass das gesamte Turnier ungefähr 300.000 Euro kostet. Darunter fallen unter anderem Antrittskosten der Teams, Verpflegung und Sicherheit. Diese Marke gilt es zu unterbieten.

Wortelmann war jahrelang Steuerberater von Borussia Dortmund: „Ich kenne mich mit den Zahlen aus. Es ist jedes Jahr schwierig, Sponsoren für das Turnier zu gewinnen. Doch das ist uns jedes Mal aufs Neue gelungen. Wenn wir unter die Grenze kommen, dann wird gefeiert.“ Vom 02. - 05. August kommen die Top-Talente aus der ganzen Welt wieder in den Pott. Gespielt wird in zwei Gruppen á fünf Mannschaften an drei Standorten: Dortmund, Marl und Oer-Erkenschwick. In Gruppe A sind Borussia Dortmund, Juventus Turin, SE Palmeiras (Brasilien), der AS Monaco und Hannover 96 vertreten. In Gruppe B treffen der 1. FC Köln, Manchester United, Rapid Wien, Atlético Madrid und Fortuna Düsseldorf aufeinander.