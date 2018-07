Auf ein Heimspiel in der Schalker Arena sind viele Mannschaften scharf. Der Afrika FC Köln hat sich beworben und würde dort für gute Stimmung sorgen.

Unter den Mannschaften, die sich für die Aktion "DEIN HEIMSPIEL" von RevierSport und der Brauerei Veltins angemeldet haben, hat der Afrika FC Köln sicherlich eine der spannendsten Vereinsgeschichten. "Vor 20 Jahren entstand der Verein, wurde zwischenzeitlich wieder aufgelöst und vor drei Jahren neu gegründet. Es spielen heute einige Söhne der Spieler von damals in unserer Mannschaft", erzählt Spieler Tarek Souissi. Die Mannschaft ist bunt gemischt. "Wir haben auch ein paar Spieler dabei, die im Flüchtlingsheim wohnen. Die freuen sich riesig, bei uns zu trainieren und am Wochenende zu spielen", sagt Souissi.

Seit der Neugründung ist dem Verein bereits ein Aufstieg geglückt, mit einem erweiterten Trainerteam und neuen Spielern ist nun die Kreisliga B das erklärte Ziel. Eines seiner Heimspiele auf dem Weg dahin würde der Afrika FC Köln gerne in der Veltins-Arena bestreiten. Die Anreise mit dem Schalker Mannschaftsbus, das Spiel auf dem Bundesliga-Rasen und die anschließende Feier im VIP-Bereich reizen Souissi und seine Teamkollegen sehr. "Da würden wir vorher sicherlich auch ein paar zusätzliche Trainingseinheiten ansetzen", meint der 25-Jährige.

Die Stimmung bei den Spielen des C-Ligisten ist gut. Meist wird die Mannschaft mit Trommeln und Gesängen angefeuert. Souissi freut sich: "Wir sorgen für viel Aufsehen in der Liga." Und natürlich würden sie es auch in Gelsenkirchen tun...

Falls auch Sie Lust haben, ein Spiel mit allen Annehmlichkeiten, die sonst der FC Schalke 04 bei Bundesliga-Spielen genießt, zu gewinnen, dann melden Sie sich und Ihren Verein auf [url=www.veltins-heimspiel.de]www.veltins-heimspiel.de[/url] an. Es ist kinderleicht, dauert keine fünf Minuten. Die einzige Voraussetzung: Ihre Mannschaft muss in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga gemeldet sein.

Was Sie tun müssen? Sie senden uns ein Foto (max. 2 MB) mit Bewerbungstext, warum sich Ihr Team dieses außergewöhnliche Heimspiel in der Arena verdient hat. Das reicht schon.