Jörn Nowak, Sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Oberhausen spricht im Interview über Analysen, Zugänge und die kommende Saison.

2008 war er Abwehrspieler bei Rot-Weiß Erfurt. Dort sorgte Jörn Nowak auch dafür, dass RWO sein vorgeblich entscheidendes Heimspiel um den Aufstieg nur 0:0 über die Bühne brachte. Nowak tröstete Terranova nach dem Spiel sogar, weil der die Chance zur Entscheidung vergeben hatte. Aber die Rot-Weißen müssen Nowak nachhaltig auf dem Ticker gehabt haben. 2012, nach Stationen beim Chemnitzer FC und SF Siegen wechselte er zu RWO in die Regionalliga.

Knie beendete eigene Karriere

Kreuzbandrisse zwangen ihn nach mehreren unglücklichen Versuchen zum Karriereende. Er wechselte auf die andere Seite und wurde nach wirtschaftlicher Ausbildung vor einem Jahr sportlicher Leiter bei RWO. Mit ihm sprach diese Redaktion über die abgelaufene Saison und vor allem die neue.

Jörn Nowak, Platz neun in der Liga, der Triumph im Niederrheinpokal nach 20 Jahren. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Jörn Nowak: Mit dem Pokalsieg ist es die erste Spielzeit seit langem, in der wir einen messbaren Erfolg erzielt haben. Wir haben schon lange nicht mehr im DFB-Pokal gespielt.

Und in der Liga?

Dort haben wir nicht den Platz erreicht, auf dem wir uns gern gesehen hätten.

Woran lag es?

In der Analyse haben wir zwei entscheidende Phasen gefunden. Im Herbst und um Weihnachten rum hatten wir viele Ausfälle. Das zwang uns Leistungsträger zu bringen, die nicht hundertprozentig fit waren. Robert Fleßers etwa oder Patrick Bauder. Hinzu kam, dass mit Philipp Gödde, Daniel Heber, Jannik Löhden zudem Führungsspieler wegbrachen, die mit den oben genanten praktisch unsere Achse bildeten. Das konnten wir nicht auffangen.

Damit war die Saison gelaufen?

Im Prinzip ja. Wir sind dann im neuen Jahr mit vier Siegen gut gestartet und waren optisch auch gut im Rennen, hatten aber bis zu fünf Spiele mehr absolviert als viele andere Mannschaften. Dann gab es in den englischen Wochen einen Negativlauf mit Nackenschlägen gegen Rödinghausen oder BVB U23.

Was war positiv?

Ganz klar die Entwicklung unserer jungen Spieler. Die jetzige U 19 hat den Klassenerhalt souverän geschafft und für die kommende Saison beispielsweise drei Spieler an die Erste abgegeben. Akteure wie Jasper Stojan, Mike Jordan oder dann zum Saisonende Marvin Lorch gehören mittlerweile zum festen Stamm. Ich hoffe, dass Jasper nach seiner Verletzung bald zurückkommt. Und die Entwicklung von Yassin Ben Balla innerhalb eines Jahres ist herausragend. Gerade im Pokalfinale haben unsere jungen Leute Akzente gesetzt.

Als Verein auf sich aufmerksam machen - hört sich schwer an mit weniger Geld…

Geht aber, weil wir auch was zu bieten haben. Unser Trainingsgelände ist klasse, damit ziehen wir wirklich Spieler an. Hinzu kommt unsere Perspektive, wir wollen in der Regionalliga was erreichen. Dazu kommt weiter, dass RWO einfach einen guten Namen hat.

Konkret?

Zunächst galt es den Weggang von Daniel Heber aufzufangen. Das ist gelungen, mit Philipp Eggersglüß haben wir Qualität nachgelegt. Der kommt übrigens auch wegen oben genannter Gründe. Dario Schumacher hatten wir schon letztes Jahr im Blickfeld und angefragt, doch er wollte seinen Vertrag in Bonn erst noch erfüllen. Mit Christian März, Nico Klaß und natürlich Maik Odenthal haben wir spielintelligente Akteure, die das Geschehen steuern können. März und Mike Terranova kennen sich schon länger. Wir haben ihn lange beobachtet und nun den nötigen Handlungsbedarf auf seiner Position gesehen. Christian ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Das schätzen wir. Klaß ist beim MSV bestens ausgebildet worden, hat sich in zwei Jahren bei Jahn Hiesfeld bei den Senioren durchgesetzt und wird sich in der Innenverteidigung oder auf der Sechs weiter entwickeln. Dazu kommt Shaibou Junior Oubeyapwa auf den offensiven Außenbahnen.

Und dann gab es noch zwei Last-Minute-Abschlüsse.

Stimmt nicht, denn wir hätten noch bis zum 31. August Zeit. Aber jetzt sind wir eigentlich komplett, wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert. Torwart Krystian Wozniak hatte schon einmal eine Auflösung angeboten, weil er einfach spielen will und hier nicht genug zum Zuge kam. Jetzt hatte er wieder angefragt und wir haben uns geeinigt. Patrick Bade ist bestens ausgebildet und eine Empfehlung aus der Gladbacher Schule von Christoph Semmler. Cihan Özkara ist in Zeiten ohne Gödde eine Option für die Neun, kann aber auch über die Flügel kommen. Mit seiner Erfahrung und Abgeklärtheit bringt er uns noch einmal eine andere Qualität in den Kader. Dieser ist mit 21 Spielern bewusst kompakt und klein gehalten. Das wollten wir. Und wenn ein Notfall eintreten sollte, haben wir immer noch unsere gute U19.

Was heißt das für die Saison?

Wir erwarten eine spannende Saison. Wir sind bereit, wissen aber, dass es ein extremer Konkurrenzkampf wird. Schließlich steigt der Meister diesmal ohne Relegation auf. Diese Chance wollen viele ergreifen. Wir wollen deutlich besser abschneiden als in der Vorsaison. Wir haben eine starke Mannschaft und wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, ist vieles möglich.