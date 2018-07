Auch die Spieler des FC Schalke 04 wollten die NRW-Show von Superstar Ed Sheeran nicht verpassen. Einer zeigt sich besonders angetan.

Als Ed Sheeran am Montagabend das zweite Konzert in der Veltins-Arena gab, verfolgte ein Großteil der Schalker Mannschaft, einige Spieler sogar mit ihren Frauen, den Auftritt des Weltstars aus dem Blauen Salon — einer Loge, in der sich die Familien der Spieler sonst bei den Schalker Heimspielen aufhalten.

Neben Neuzugang Omar Mascarell posteten unter anderem auch Bastian Oczipka, Johannes Geis, Cedric Teuchert, Franco Di Santo und Naldo Videos vom Konzert auf Schalke. Sie alle waren begeistert.

Sogar Bernard Tekpetey, der wohl zum Zweitligisten SC Paderborn wechseln wird, ließ es sich nicht nehmen, zum Ed Sheeran-Konzert nach Gelsenkirchen zu kommen.

Besonderen Gefallen an der Vorstellung des Briten hat offensichtlich Weston McKennie gefunden. Der 19 Jahre alte Schalker Defensivspieler sang die Lieder, die Ed Sheeran vor der Südkurve zum Besten gab, laut mit und tanzte dazu. Nach dem Konzert postete McKennie ein Bild von der Bühne auf Instagram und schrieb: „Ed Sheeran makes me want to be in a relationship“ Übersetzt: „Ed Sheeran sorgt dafür, dass ich gerne in einer Beziehung wäre.“