Die Vorbereitung der Schalker U17 könnte erfolgreicher kaum laufen. S04-Trainer Frank Fahrenhorst sieht nach dem 4:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück dennoch viel Arbeit vor seiner Mannschaft.

Im ersten Durchgang spielten die Knappen wie im Rausch und boten der U17-Regionalliga-Mannschaft aus Osnabrück keinerlei Räume. In der 40. Spielminute markierte Tim Janke mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits das 4:1 für die Fahrenhorst-Elf - die es in der Folge verpasste, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Fahrenhorsts Fazit zum dritten Erfolg binnen zwölf Tagen fiel dem Spielverlauf entsprechend aus. "Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, wir haben gute Ansätze gezeigt. Mit der zweiten Halbzeit bin ich hingegen nicht zufrieden, weil wir vollkommen die Ordnung verloren und wenig Struktur im Spiel gehabt haben. Das war so ein bisschen Kinderfußball. Das habe ich den Jungs gerade auch gesagt", analysierte der Ex-Profi die Leistung seiner stark verjüngten Mannschaft, ohne die dargebotenen Schwächen außer Acht zu lassen.

Fahrenhorst sucht eine neue Elf

Doch dass in der frühen Phase der Saison noch nicht alle Automatismen greifen können, ist für Fahrenhorst nur allzu verständlich. "Viele Sachen waren noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht", befand der 40-Jährige nach vier Tagen Trainingslager im Münsterland. Fahrenhorst weiter: "Die Jungs waren müde. Wir haben viel gemacht."

Bis zum Saisonstart gehe es nun darum, die Fehler abzustellen und eine neue Startformation zu bestimmen. "Einige Dinge waren gut, an anderen müssen wir noch arbeiten. Jetzt geht es aber auch darum, erstmal eine Elf zu finden."

Für den Trainer der Schalker dürfte gerade der letzte Aspekt kein einfacher sein. Mit 20 Abgängen und acht Zugängen steht die Schalker U17 vor einem großen Umbruch, der mit vielen Jungjahrgängen bewältigt werden muss. "Uns fehlt so ein bisschen die Erfahrung, ich habe viele Spieler aus der U16 dabei", bilanzierte Fahrenhorst, dem das mannschaftliche Gefüge imponiert: "Die Neuen haben sich gut integriert, wurden von der Truppe gut aufgenommen. Es ist interessant zu beobachten, wie das Team zusammenwächst."

Schwieriges Auftaktprogramm, unklares Saisonziel

Wohin die Reise mit dem jungen Kader gehen wird, ist für Fahrenhorst noch nicht abzusehen. "Wir wollen noch nicht über die Endrunde sprechen, das ist noch ein weiter Weg", betont der Ex-Bochumer nach dem dritten Platz aus der Vorsaison. In den ersten drei Saisonspielen gegen den 1. FC Köln, Gladbach und den BVB soll jedoch eine möglichst gute Grundlage für den weiteren Verlauf gelegt werden. Fahrenhorst: "Wir wollen gut in die neue Saison kommen."

Die schwarz-gelbe Borussia ist für Fahrenhorst wieder einmal einer der großen Favoriten auf den Titel. Im Rahmen des U17-Bundesliga-Cups in Neckarsulm bekommen es die Knappen am kommenden Sonntag ein erstes Mal mit dem großen Rivalen sowie dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin zu tun - für Fahrenhorst und seine Mannschaft "die erste Standortprobe" vor einer langen Saison.