Die Auftritte der Schalker U23 in der Saisonvorbereitung machen Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison in der Oberliga Westfalen.

Auch im dritten Testspiel blieb die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling ungeschlagen. Gegen die Sportfreunde Baumberg, die in der Oberliga Niederrhein um Punkte spielen, siegten die Königsblauen mit 3:0.

Christian Eggert brachte Schalke nach 24 Minuten in Führung. Sein Schuss aus 18 Metern Torentfernung landete im Winkel. Marcel Langer erhöhte nach 56 Minuten auf 2:0. Sandro Plechaty flankte und Langer war per Kopf zur Stelle. Das 3:0 erzielte Sandro Plechaty. Nach einem langen, tiefen Pass von Jannis Kübler hatte der Offensivspieler keine Mühe, den Ball im Tor zu versenken.



Torsten Fröhling war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Nach dieser Partie wissen wir, was uns in der kommenden Saison erwartet. Wir haben gesehen, dass es Kopfsache ist, solch schwierige Spiele zu gewinnen. Es war ein guter, engagierter Test auf Augenhöhe, den wir mit dem richtigen Willen für uns entschieden haben“, sagte er auf der Vereinshomepage.