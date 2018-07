Der AC Florenz, der FC Fulham und Athletic Bilbao sind am Samstag beim MSV Duisburg zu Gast. Für Trainer Ilia Gruev ist es die Generalprobe, für die Fans der Höhepunkt der Sommerpause.

Für Trainer Ilia Gruev ist es die Generalprobe für den Saisonstart, für die Fans des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg ist es der Höhepunkt der Sommerpause. Am Samstag steht zum dritten Mal das Traditionsturnier des MSV auf dem Programm. Noch nie zuvor war das Turnier so hochkarätig besetzt: Zu Gast sind der AC Florenz, der FC Fulham und Athletic Bilbao. Die Sportredaktion stellt die Gästeteams vor.

AC Florenz

Mit dem AC Florenz kommt ein Schwergewicht des italienischen Fußballs an die Wedau. Der Klub aus der Toskana wurde zweimal Landesmeister, gewann sechsmal den nationalen Pokal-Wettbewerb und gewann 1961 den Europapokal der Pokalsieger.

In der abgelaufenen Saison belegte die Fiorentina den achten Platz und verpasste damit knapp die Europa-League. In trockenen Tüchern ist der Auftritt der Italiener in Duisburg erst seit wenigen Tagen. Die UEFA hatte den AC Mailand für die europäischen Wettbewerbe gesperrt, der Internationale Sportgerichtshof hob diesen Beschluss jedoch auf. Andernfalls hätte Florenz die Teilnahme am MSV-Turnier absagen müssen, weil am Donnerstag ein Qualifikationsspiel für die Europa-League auf dem Programm gestanden hätte.

Überschattet wurde die letzte Saison des AC durch den Tod des Mannschaftskapitäns Davide Astori im Alter von nur 31 Jahren im März. Der italienische Fußball hielt den Atem an, der AC Florenz erfuhr national und international eine große Anteilnahme.

FC Fulham

Der FC Fulham, 1879 gegründet, ist Londons ältester noch bestehender Fußball-Klub. Einen Titel gewannen die Cottagers nicht. Selbst mit dem Geld des ägyptischen Multimillionärs Mohamed Al-Fayed, der den Klub 1997 kaufte und 16 Jahre lang die Geschicke bestimmte, blieb dem FC Fulham ein großer Erfolg verwehrt.

2014 stieg der FC Fulham aus der Premier League ab. Die Londoner hatten kurz zuvor Felix Magath als Trainer verpflichtet, dessen Engagement aber schon kurz nach Beginn der folgenden Saison wieder beendet war. Im Mai schaffte der FC Fulham die Rückkehr in die Premier League mit einem 1:0-Sieg im Wembley-Stadion über Aston Villa, dem letztjährigen Sieger beim MSV-Traditionsturnier.

Als Neuzugang ist übrigens der Dortmunder Andre Schürrle im Gespräch. Bis zum Turnier am Samstag dürfte die Sache aber nicht in trockenen Tüchern sein. Dafür realisierten die Londoner in der vergangenen Woche den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Mittelfeldspieler Jean Michaël Seri wechselte für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro vom OGC Nizza in den Westen der englischen Hauptstadt.



Athletic Bilbao

Acht Meistertitel und 23 Pokalsiege stehen auf der Ehrentafel von Athletic Bilbao. Der Klub stieg noch nie aus der Primera Division ab. In der abgelaufenen Saison belegte Athletic Bilbao den 16. Platz.

Der baskische Klub pflegt die Tradition, nur Spieler unter Vertrag zu nehmen, die aus dem Baskenland stammen oder bei einem baskischen Verein in der Jugend gespielt haben. Bei den Trainern geht es nicht so streng zu. Von 1992 bis 1994 und von 2001 bis 2003 stand Jupp Heynckes in der Verantwortung, in der Saison 1995/96 Dragoslav Stepanović.

Bilbao verpflichtete unlängst Abwehrspieler Yuri Berchiche von Paris St. Germain für eine Ablösesumme in Höhe von rund 24 Millionen Euro. Berchiche genoss in der Jugend die Ausbildung bei Athletic und kehrt nun zurück. Zu den Topspielern zählt Offensivmann Iñaki Williams, der seinen Vertrag bei Athletic Bilbao im Januar bis 2025 verlängert hat.

Athletic Bilbao wird am 5. August in Mainz an einem weiteren Vorbereitungsturnier teilnehmen. Der AC Florenz wird ebenfalls dabei sein. Ob beide Teams schon in Duisburg aufeinandertreffen, ist offen. Die Halbfinalbegegnungen stehen noch nicht fest.