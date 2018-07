Rund einen Monat vor dem Start der Bundesliga-Saison hat der Wettanbieter "bet11" eine gewohnte Sommerwette präsentiert.

Ab sofort kann Geld auf den Trainer gewettet werden, der in der kommenden Spielzeit zuerst seinen Job verliert. In der letzten Saison erwischte es den Wolfsburger Andries Jonker. Am 18. September 2017 wurde er nach vier Spieltagen der neuen Saison von seinen Aufgaben entbunden. Wer zuvor einen Betrag von zehn Euro auf die Entlassung Jonkers gesetzt hatte, durfte sich über einen Gewinn in Höhe von 100 Euro freuen.

Nur halb so viel Geld gibt es, wenn man darauf tippt, dass Bruno Labbadia als erster Trainer seinen Posten räumen muss. Der 52-Jährige übernahm den VfL Wolfsburg im Frühjahr von Jonker-Nachfolger Martin Schmidt, konnte den Pokalsieger von 2015 aber erst in der Relegation vor dem Klassenerhalt bewahren. Nun sitzt er nach Meinung der Buchmacher mit einer Quote von 5 auf dem heißesten Stuhl der Bundesliga.

Dicht dahinter liegen die Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel (6) von Fortuna Düsseldorf und Michael Köllner vom 1. FC Nürnberg (6).

Die Wetten können hier platziert werden:

Unantastbar sind laut Quoten-Tabelle Trainerfuchs Christian Streich vom FC Freiburg und Ralf Rangnick von RB Leipzig. Sollte es einen von beiden als erstes erwischen, bekommt man für einen Euro satte 200 zurück. Im Fall von Rangnick ist die Quote wohl deshalb so hoch, weil der Ex-Schalker im Übergangsjahr vor der Ankunft von Julian Nagelsmann Manager und Trainer in Personalunion ist. Kaum vorstellbar, dass sich Rangnick nach kurzer Zeit selbst vor die Tür setzt.

Schalke-Trainer Domenico Tedesco genießt nach seiner starken Premieren-Saison großes Vertrauen in Gelsenkirchen. Mit einer Quote von 40 ist sein zügiger Rauswurf für den Wettanbieter jedoch wahrscheinlicher als ein schnelles Aus für den neuen BVB-Trainer Lucien Favre (50) und Bayern Münchens neuen Cheftrainer Niko Kovac (80.).

Die komplette Übersicht gibt es hier:

Labbadia 5

Funkel 6

Köllner 6

Schwarz 7

Hütter 9

Kohlfeldt 9

Baum 10

Korkut 12

Hecking 12

Breitenreiter 15

Herrlich 20

Dardai 20

Nagelsmann 40

Tedesco 40

Favre 50

Kovac 80

Rangnick 200

Streich 200