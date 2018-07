Noch bis zum 2. August kann man sich für die Aktion "DEIN HEIMSPIEL in der Veltins-Arena" bewerben. Ein Traum für jede Amateurmannschaft. Die Bewerbung dauert keine fünf Minuten.

Uns haben in den vergangenen Tagen mehrere Anfragen erreicht. Fast immer ging es darum, ob man bei der Aktion, bei der eine Amateurmannschaft im September 2018 ein eigenes Heimspiel in der Schalke-Arena gewinnen kann, mit einem Video mitmachen muss.

Klare Antwort: Nein. Es gibt zwei Optionen. Einmal ein Foto hochladen und einen kurzen Text dazu schreiben. Zudem gibt es optional die Möglichkeit, sich per Video zu bewerben. Und natürlich kann ein Dreizeiler, warum ein Team das Spiel in der Veltins-Arena verdient hat, mindestens genau so originell sein wie ein Video.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wir freuen uns auf weitere Bewerbungen. Gesucht wird der Nachfolger des Bezirksligisten TSV Aufderhöhe, der allerdings auch wieder teilgenommen hat und zum zweiten Mal diesen unvergesslichen Tag auf Schalke erleben will.

Sie wollen auch das erleben, was der TSV Aufderhöhe erleben durfte, dann bewerben Sie sich. Die einzige Voraussetzung: Ihre Mannschaft muss in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga gemeldet sein. Sie erfüllen diese Voraussetzung? Dann mal los: Die Bewerbung läuft im Internet unter www.veltins-heimspiel.de.