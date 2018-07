Der FC Kray siegte 2:1 (1:1) gegen Oberligist FSV Duisburg - noch nicht mit dabei: der neue Trainer Michele Lepore. Das Kennenlernen mit der Mannschaft ist zeitnah geplant.

Bis dahin führt Co-Trainer Nils Kretschmar die Mannschaft durch die Vorbereitung, bevor am 05. August das erste Pflichtspiel im Pokal gegen den SC Union Nettal stattfinden wird. Dann wird auch Michele Lepore auf der Trainerbank sitzen. Der 35-jährige Deutsch-Italiener ist Nachfolger von Muhammet Isiktas. Aufgrund von Differenzen zwischen Trainer und Vorstand wurde die Zusammenarbeit mitten in der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Spielzeit beendet.

Dass der Trainerwechsel negative Auswirkungen auf das Team haben könnte, verneint Kretschmar. "Ein so kurzfristiger Wechsel ist für alle Beteiligten nie schön. Umso wichtiger ist es, dass Michele Lepore schon bald übernimmt. Dann können wir richtig in die Vorbereitung starten." Die Mannschaft hat den neuen Trainer indes noch nicht kennengelernt. Am kommenden Dienstag (24.07.) wird Lepore zur Mannschaft stoßen. Kretschmar übernimmt dann eine vermittelnde Rolle: "Ich kenne die Mannschaft sehr gut und habe sie auch schon in der vergangenen Saison begleitet. Deshalb haben Michele und ich im Vorfeld schon einige Male telefoniert."

Gegenüber der 2:5-Niederlage gegen TuS Ennepetal war Kretschmar zufrieden darüber, wie sich das Team gegen den Oberliga-Aufsteiger FSV Duisburg präsentierte. Es war die erste Partie, seit Isiktas seinen Posten räumte. Beim 2:1-Sieg, den Ilias Elouriachi (7.) und der eingewechselte Mohamed Allie (67.) sicherten, hob Kretschmar die taktischen Verbesserungen auf den Außenpositionen und im Pressing hervor.

Transferaktivitäten beendet

Trotz des Trainerwechsels sind weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht geplant. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Trainer noch weitere Wünsche hat. Wir sind sportlich sehr gut aufgestellt. Da hat Helmut Fahnenstich als sportlicher Leiter gute Arbeit geleistet", so Kretschmar. Beispielsweise konnte Kevin Barra von der SpVg. Schonnebecck verpflichtet werden, der mit dem FC Kray schon den Sensationsaufstieg in die Regionalliga West schaffte. In dieser Saison soll es mit der Rückkehr in die Oberliga klappen.