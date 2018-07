Im Sommer wechselte Abdou Diallo von Mainz 05 zum BVB – unter anderem auch wegen eines überraschenden Fürsprechers.

Es geht nicht alles glatt, als Borussia Dortmund am Samstag von Chicago nach Charlotte reist: Als die BVB-Delegation am Mannschaftshotel in der Innenstadt ankommt, fehlt ein Zimmer für Abdou Diallo. Kann passieren, schließlich ist der französische Neuzugang nicht gerade die auffälligste Erscheinung neben dem Platz. Andererseits ist der Abwehrspieler mit 28 Millionen Euro zweitteuerster Spieler der Klubgeschichte, tritt durchaus selbstbewusst auf – und hat einige interessante Dinge zu sagen.

Abdou Diallo, wie gefällt es Ihnen bei Borussia Dortmund bislang?

Es ist ein junges Team, mit vielen sehr guten Spielern und einem Top-Coach, der französisch spricht, dadurch ist es leichter für mich (grinst). Alles ist positiv.

Sie hatten mehrere Angebote. Was sprach für den BVB?

Ja, ich hatte andere Angebote, aber Dortmund war die beste Lösung. Es ist ein großer Klub mit einem großen Trainer. Wir haben ein gutes Team mit Ambitionen. Ich bin auch jung und habe Ambitionen. Der Klub ist wie ich, deswegen bin ich gekommen. Ich hatte mir vorgenommen, im Sommer über meine Ziele nachzudenken. Und als Dortmund anfragte, konnte ich nicht nein sagen.

Sie haben bereits innen und links verteidigt. Was ist Ihre bevorzugte Position?

Meine Position ist Innenverteidiger. Aber wenn der Klub, der Trainer und meine Teamkollegen mich auf einer anderen Position brauchen, mache ich das.

Haben Sie sich vor dem Wechsel nach Dortmund mit jemandem aus dem Freundeskreis ausgetaucht?

Ich kenne Ousmane Dembélé. Ich habe mit ihm gesprochen.

Mit dem Mann, der sich nach einem Jahr vom BVB wegstreikte und für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselte? Hat er verraten, wie man den BVB am besten verlassen kann?

Nein. Aber gut, dass Sie das sagen, so kann ich etwas richtigstellen. Er hat großen Respekt vor dem Klub. Als ich mit ihm sprach, sagte er sofort: Geh dahin. Du wirst spielen, du wirst lernen, du wirst glücklich sein.