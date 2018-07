Fortuna Düsseldorf hat das Testspiel gegen den FC Watford 1:3 verloren. Die Fortuna konnte in Saalfelden nur eine Halbzeit mithalten.

Fortuna Düsseldorf hat das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Maria Alm gegen den FC Watford 1:3 verloren. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel offenbarte in der Partie noch einige Schwächen – vor allem in der Defensive. 600 Zuschauer, die überwiegende Mehrheit Fortuna-Anhänger und Schaulustige aus Saalfelden, verfolgten die Partie an dem Platz, an dem normalerweise der FC Pinzgau in der österreichischen Regionalliga West auftritt.

Es war ein Duell Bundesliga gegen Premier League, das auch die finanziellen Unterschiede zwischen den beiden Ligen verdeutlichte. Düsseldorf hat als Bundesliga-Aufsteiger einen Gesamtmarktwert von etwas mehr als 30 Millionen Euro, der FC Watford als Tabellenvierzehnter der vergangenen Premier-League-Saison liegt bei rund 192 Millionen Euro. Finanziell liegen Welten zwischen beiden Klubs, doch auf dem Platz sah man dies zumindest in der ersten Halbzeit nicht.

Denn es entwickelte sich von Anfang an ein offenes Spiel, in dem die Fortuna in der Offensive durchaus zu gefallen wusste. Stürmer Rouwen Hennings kreierte Chancen, Jean Zimmer und Matthias Zimmermann schafften es, immer wieder auf der rechten Seite durchzubrechen.

Schwächen zeigten sich aber auch. Beim Gegentor zum 0:1 stellte sich Niko Gießelmann äußert plump im Zweikampf an, wodurch der FC Watford überhaupt kontern konnte. Kaan Ayhan wiederum konnte den Torschützen Isaac Success nicht mehr am Torschuss hindern. So stand es nach 18 Minuten 1:0 für Watford.

Da es aber in Hälfte eins eine offene Partie war, dauerte es nicht lange, bis die Fortuna zurückschlagen konnte. Zimmer spielte zu Hennings, der beförderte den Ball gekonnt ins Tor. Der Stadionsprecher sprach sogar von einem Traum-Tor, in jedem Fall war es ein schöner Treffer zum 1:1.

Rensing verhindert höhere Fortuna-Niederlage

In der zweiten Hälfte war Düsseldorf deutlich schwächer, es zeigten sich die Spuren der harten Einheiten im Trainingslager in Maria Alm. So fiel folgerichtig das 2:1 für Watford. In der 64. Minute traf Deeney Troy. Das 3:1 machte kurz vor Schluss Jerome Sinclair (86.). Und es lag nur an Torhüter Michael Rensing, dass Düsseldorf nicht noch höher verlor.