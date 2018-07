Der BVB gewinnt das erste Spiel in den USA mit 1:0 – gegen einen Gegner, der weitgehend ohne große Namen aufläuft.

Borussia Dortmund hat das erste Spiel des International Champions Cup im Soldier Field von Chicago gewonnen: Vor 34.629 Zuschauer hieß es gegen Manchester City dank eines verwandelten Elfmeters von Mario Götze am Ende 1:0 (1:0).

Manchester lief mit einer Noname-Auswahl aus der zweiten oder dritten Reihe auf, lediglich 68-Millionen-Neuzugang Riyad Mahrez und Torhüter Claudio Bravo versprühten etwas Glanz in der Startaufstellung. Beim BVB wurden einige erfahrene Bundesligaprofis wie Mario Götze und Marwin Hitz ergänzt durch Spieler aus der zweiten Reihe und der U23.

So spielte der BVB:

HZ 1: Hitz – Bockhorn, Toprak, Zagadou, Schmelzer –Rode, Burnic – Pulisic, Götze, Bruun Larsen – Isak

HZ 2: Hitz – Toljan, Pieper, Diallo, Dieckmann – Dahoud, Sahin, Gomez – Wolf, Philipp, Sancho

Tor: 1:0 Götze (28.)​

Wie schon im Testspiel bei Austria Wien führte Götze den BVB als Kapitän aufs Feld. Und Götze war es auch, der die erste Torchance des Spiels hatte: Christian Pulisic schlug einen langen Ball nach vorne, Jacob Bruun Larsen stoppte den Ball und Götze schoss – allerdings zentral auf Manchester-Torwart Claudio Bravo (12.). Wenig später kam Marcel Schmelzer nach Vorarbeit von U23-Spieler Herbert Bockhorn im Strafraum an den Ball, sein Schuss aber wurde geblockt (19.).

Pulisic holte den entscheidenden Elfmeter für den BVB raus

Doch es sollte nicht mehr lange dauern bis zur Dortmunder Führung: Bruun Larsen verlagerte den Ball mit viel Übersicht von links nach rechts, Pulisic drang mit Tempo in den Strafraum ein und wurde von Oleksandr Zinchenko zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß drosch Götze wuchtig in die Tormitte – 1:0 (28.). Und der BVB hätte beinahe nachgelegt, Pulisic steckte durch auf Isak, der Torhüter Bravo umkurvte, aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz traf (32.).

Der BVB kontrollierte die Partie weitgehend, hielt Manchester meist effektiv weg vom eigenen Tor – das erst ein direkter Freistoß von Mahrez in Gefahr brachte. Doch Hitz lenkte den Schuss aus 25 Metern über die Latte (45.). Zur Halbzeit wechselte Lucien Favre wie angekündigt alle Feldspieler aus – und der BVB hatte erneut die erste Torchance: Mahmoud Dahoud zog aus 20 Metern ab und verfehlte den langen Pfosten nur knapp (50.). Auf der Gegenseite kam Mahrez mit einem direkten Freistoß dem Tor ähnlich nahe (55.).

City entwickelte nun mehr Zug zum Tor: Lukas Nmecha verlud Amos Pieler, scheiterte aber an Hitz (70.). Auf der Gegenseite setzte Jadon Sancho, der mit einer ganzen Reihe draufgängischer Dribblings gefiel, Mahmoud Dahoud in Szene, dessen Versuch aus zehn Metern Joe Hart abwehrte – den Nachschuss setzte Maximilian Philipp neben das Tor (72.). Auch Manchesters Trainer Pep Guardiola wechselten nun gehörig durch, brachte unter anderem den Ex-Schalker Leroy Sané (73.). Der allerdings konnte sich nicht mehr wirklich in Szene setzen, weshalb der BVB die erste Partie des International Champions Cup 1:0 gewann. Zwei Partien bleiben nun noch im Rahmen dieses Wettbewerbs: am Sonntag um 22.05 Uhr deutscher Zeit gegen den FC Liverpool und am Donnerstag um 2.05 Uhr MESZ gegen Benfica Lissabon.