Eigentlich ist der SC Westfalia Herne mit seiner Kaderplanung durch. Eigentlich. Denn einen Platz hat Christian Knappmann noch für einen Regionalliga-Stürmer reserviert.

Die Rede ist von Gianluca Marzullo. Der 27-jährige gebürtige Italiener war bereits beim Herner 1:0-Sieg über den hessischen Oberligisten FSC Lohfelden mit von der Partie. Marzullo beeindruckte Knappmann. "Er war mit der beste Mann auf dem Platz. Er hat ein überragendes Spiel gemacht und hat sich direkt bei den Mitspielern ein Standing erarbeitet", lobte der Westfalia-Trainer.

Eigentlich liebäugelt Marzullo, der in der vergangenen Saison für den SC Verl in 24 Spielen acht Tore erzielte, mit einem Engagement in der Regionalliga. "Wir haben total großes Interesse an einer Verpflichtung. Gianluca wohnt in Bielefeld, ich in Verl. Vielleicht könnten wir da eine Fahrgemeinschaft bilden. Klar ist aber auch, dass er eigentlich unser Gehaltsgefüge sprengen würde. Wir haben aber Mittel und Wege gefunden, dass wir ihn extern finanzieren könnten und er unseren Etat nicht belasten würde. Wir sind mit ihm so verblieben, dass er in wenigen Tagen eine Entscheidung fällt. Falls er keinen Regionalligisten findet, sind wir gerne der Notnagel", erklärt Knappmann gegenüber dieser Redaktion. Insgesamt kommt Marzullo auf 146 Regionalliga-Einsätze, in denen er 39 Tore erzielte.

So sieht der Kader des SC Westfalia Herne für die Serie 2018/19 aus:

Tor

Niklas Lübcke (VfL Bochum U19)

Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19)

Joel-Udo Küpper

Abwehr

Benjamin Teichmöller

Tobias Hötte

Niclas Grzelka

Simon Freitag

Philipp Rößler

Maurice Haar

Andreas Ogrzall (Rot-Weiß Oberhausen)

Enes Schick (VfL Bochum U19)

Nico Pulver (VfL Bochum U19)

Mittelfeld

Maurice Temme

Nico-Thorsten Legat

Dino Dzaferoski

Nico Thier

Maurice Kühn

Frederic Engbert

Robin Klaas

Enis Özel

Jakob Helfer (Rot-Weiß Oberhausen U19)

Bilal Abdallah (RW Ahlen)

Angriff

Erhan Duyar

Semih Demiroglu

Nazzareno Ciccarelli (FC Brünninghausen)

Ilias Anan

Ivan Benkovic