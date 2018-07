RWO erwartet am Sonntag zum letzten Test vor dem Start die Oberhausener Stadtauswahl.

„Dieses Wochenende ist insgesamt einfach eine coole Sache für den Oberhausener Fußball“, sagt Jörn Nowak, Sportlicher Leiter bei RWO. Nach dem Kidsday am Freitag steht heute ab 14 Uhr das evo-Familienfest auf der Anlage des Stadtsportbundes an der Lindnerstraße an, gefolgt vom Spiel der Zweitliga-Aufsteiger von 2008 gegen die Traditionsmannschaft von RW Erfurt (18 Uhr).

Ernst wird es für den Gastgeber im Niederrheinstadion dann am Sonntag (17 Uhr), wenn RWO zu seinem letzten Test vor dem Regionalliga-Start eine Oberhausener Stadtauswahl empfängt. Am 28. Juli an gleicher Stelle heißt der Gegner dann SV Straelen. „Dieser Test hat wie alle Tests einen hohen Stellenwert und war nach den beiden Spielen gegen Drittligisten auch bewusst gewählt“, erläutert Nowak. Während Trainer Mike Terranova im Rahmen der Ausbildung für seine Fußballlehrer-Lizenz noch bis Dienstag bei der U19-EM in Finnland weilt, wird sich Co-Trainer Dirk Langerbein nach dem letzten Auftritt, dem 0:4 gegen Fortuna Köln, wohl mehr Gedanken gemacht haben, als ihm lieb sein konnte.

Landesliga-Niveau wird erwartet

„Wir haben die Fehler, besonders im Defensivverhalten, analysiert und die Jungs waren auch einsichtig“, so Langerbein. „Wir haben mit Fortuna Köln gegen einen guten Gegner gespielt, der diese Fehler knallhart aufgedeckt und bestraft hat. Aber vielleicht war das so kurz vor dem Start nach einer intensiven, eigentlich guten Vorbereitung, gar nicht so schlecht.“ Ob die RWO-Fans am Sonntag bereits die Start-Aufstellung für den Meisterschaftsauftakt in der Regionalliga zu sehen bekommen? „Das müssen die Trainer entscheiden“, sagt Nowak. „Aber klar ist, dass man im letzten Test vor dem Start tendenziell nicht mehr viel experimentiert.“ Langerbein bestätigt: „Natürlich kommt ein Großteil der Leute am Sonntag auch für einen Startelfeinsatz gegen Straelen in Frage.“

Und diese Kleeblätter sollten die Partie am Sonntag nach Langerbeins Vorstellung klar gewinnen. „Ich erwarte vom Niveau her ein Spiel gegen einen guten Landesligisten. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber unser Anspruch sollte es schon sein, so ein Spiel zu dominieren.“ An der personellen Auswahl sollte es nicht scheitern. Bis auf die Langzeitverletzten Philipp Gödde und Jasper Stojan sowie den erkrankten Alexander Scheelen sind alle Mann an Bord.

Auch der „Gast“, die im Internet gewählte Oberhausener Stadtauswahl, erfreut sich eines vollen Kaders. „Und die Jungs freuen sich natürlich auf so ein Spiel im Niederrheinstadion vor hoffentlich großer Kulisse. Sie haben sich das verdient“, so Ümit Ertural (SC 20), der zusammen mit dem frischgebackenen Bezirksligaaufstiegstrainer von Arminia Lirich, Christoph Tapinos, die Auswahl trainiert. Um das „Drumherum“ hat sich einmal mehr Carsten Kemnitz gekümmert. „Natürlich werden einige Spieler schwere Beine haben. Wir sind mitten in einer anstrengenden Vorbereitung“, so Ertural. „Aber die Jungs haben neben dem ganzen Spaß natürlich auch den Anspruch, ein guter Gegner für RWO zu sein.“