Der VfL Bochum wird am Freitagabend offenbar den siebten Sommer-Zugang präsentieren.

Sieben Spieler hat der Zweitligist VfL Bochum während der Sommer-Transferperiode bereits unter Vertrag genommen und sich damit auf fast allen Positionen verstärkt.

Einen klassischen Stürmer haben die Bochumer allerdings noch nicht präsentiert. Das soll sich bald ändern: Nach Informationen dieser Redaktion wird der VfL bereits am Freitagabend einen neuen Angreifer vorstellen. Die VfL-Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis der Verein den Transfer offiziell macht. Eins sei vorweggenommen: Der Spieler stammt nicht aus Deutschland und wechselt aus einer internationalen Liga an die Castroper Straße.

Kadernews gab es beim VfL auch schon am Nachmittag - allerdings weniger erfreuliche. Wie der Verein mitteilte, zog sich Torhüter Manuel Riemann eine Zerrung in der Schulter zu. Nun muss die etatmäßige Nummer eins ungefähr ein bis zwei Wochen pausieren. So müssen die Bochumer bangen, dass Riemann rechtzeitig zum Saisonstart wieder fit wird. Am 4. August empfängt der VfL den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln zum Traditionsduell (13 Uhr).

Die bisherigen Sommer-Transferaktivitäten des VfL im Überblick:

Zugänge: Sebastian Maier (24/Hannover 96/offensives Mittelfeld), Milos Pantovic (21/Bayern München ll/Linksaußen), Robert Tesche (31/Zentrales Mittelfeld/Birmingham City), Vitaly Janelt (20/RB Leipzig/Defensives Mittelfeld), Tom Weilandt (26/Holstein Kiel/Rechtsaußen), Julian Tomas (18/Defensives Mittelfeld), Baris Ekincier (19/beide VfL Bochum U19/Linksaußen)

Abgänge: Kevin Stöger (24/Offensives Mittelfeld/Fortuna Düsseldorf), Simon Lorenz (21/Innenverteidiger/1860 München), Ulrich Bapoh (19/Offensives Mittelfeld/Twente Enschede), Luke Hemmerich (20/Rechter Verteidiger/Schalke 04), Janni Serra (20/Mittelstürmer/Borussia Dortmund U23), Philipp Ochs (21/Linkes Mittelfeld/TSG Hoffenheim), Martin Kompalla (25/Torwart), Selim Gündüz (24/Rechtsaußen/beideunbekannt)