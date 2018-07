BVB-Trainer Favre ist froh über die Testspiele gegen namhafte Konkurrenz. Auch für Mario Götze sind es besondere Partien.

Es geht gleich voll zur Sache bei Borussia Dortmund. Statt sich gegen unterklassige Vereine langsam in Form für die anstehende Saison zu bringen, nimmt der BVB in den USA am International Champions Cup teil, einem Einladungsturnier einiger der besten Mannschaften der Welt. Es geht in der Nacht auf Donnerstag (2.05 Uhr MESZ) gegen Benfica Lissabon, den portugiesischen Rekordmeister. Es geht am Sonntagabend (22.05 Uhr MESZ) gegen den Champions-League-Finalisten FC Liverpool. Und es geht in der Nacht auf Samstag (3 Uhr MESZ) gegen Manchester City.

Ein hochkarätiges Auftaktprogramm, auf das sich der neue BVB-Trainer Lucien Favre freut: „Es ist sehr gut, dass wir gegen so gute Mannschaften spielen“, sagt er, dämpft aber allzu hohe Erwartungen. „Wir haben erst vor einer Woche angefangen mit dem Training, deswegen sind wir noch nicht topbereit.“ Mit besonders großer Vorfreude sieht der Schweizer den Partien gegen die Premier-League-Klubs entgegen – was auch mit seinen Kollegen an der Seitenlinie zu tun hat.

„Ich freue mich gegen Manchester City und Liverpool zu spielen, aber vor allem auch darauf, Pep Guardiola und Jürgen Klopp wiederzusehen“, sagt Favre über seine ehemaligen Bundesliga-Kollegen. „Ich habe beide seit langem nicht gesehen.“ Zwei- bis dreimal habe er in den vergangenen Jahren mit den beiden telefoniert, gesehen aber hat er die beiden seit seinem Bundesliga-Abschied im Jahr 2015 nicht mehr. „Ich habe immer guten Kontakt zu meinen Kollegen, das ist mir wichtig“, sagt der 60-Jährige.

Auch für Mario Götze ist es ein besonderes Wiedersehen, unter Klopp feierte er als 17-Jähriger sein Profidebüt in der Bundesliga, unter Guardiola spielte er drei Jahre lang für Bayern München. „Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit unter Jürgen Klopp, ich wurde als junger Spieler hochgezogen und konnte sehr viele Erfahrungen sammeln“, erinnert sich Götze. „Und ich hatte dann auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit mit Pep Guardiola. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt über Fußball und Taktik. Es waren tolle Erfahrungen.“

Nun aber ist eine neue Zeit unter dem neuen Trainer Favre angebrochen. Und der stellt sich schon einmal darauf ein, im Spiel gegen Manchester City kräftig durchzuwechseln: „Die Spieler können noch nicht 90 Minuten spielen“, sagt er knapp zwei Wochen nach dem Start der Saisonvorbereitung. „Wir werden viele Auswechslungen machen.“ ​