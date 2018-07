Trainer Torsten Fröhling und Manager Gerald Asamoah sind vom Ausflug ins alte Bergwerk angetan.

Schalker U23 hat die Zeche Nordstern besucht. Nach der Begrüßung gab es zunächst eine Einführung in die Abläufe, Technik und Entwicklung eines Bergwerks. Anschließend ging es die 440 Stufen hoch auf die Besucherterrasse des Nordsternturms, von dort hatten die königsblauen Kicker einen weiten Ausblick über das Ruhrgebiet.

Schalkes Cheftrainer Torsten Fröhling, der im Hamburg zu Hause und noch neu im Ruhrgebiet ist, war beeindruckt: „Vor allem für die neuen Spieler, aber auch für mich, war das ein sehr interessanter Rundgang. Zu verstehen, wie hier damals gearbeitet wurde, wie der Bergbau entstanden ist und sich entwickelt hat, sind ganz wichtige Faktoren, um sich mit der Gegend und Schalke zu identifizieren“, sagte der 51-Jährige auf der Vereinshomepage.

Schalkes U23-Manager Gerald Asamoah war ebenfalls dabei und erklärte: „Für mich war es sehr wichtig, dass die Jungs lernen, was Schalke heißt, wie der Verein entstanden ist und wie die Jungs damals zusammengehalten haben. Das sollen alle verinnerlichen: Nur mit Zusammenhalt auf dem Platz können wir gemeinsam als Mannschaft etwas erreichen.“ In der vergangenen Saison blieb die Schalker U23 in der Oberliga weit hinter den Erwartungen. Ab August unternimmt sie einen neuen Anlauf, um in die Regionalliga aufzusteigen.

Stellvertretend für das Team übergaben Gerald Asamoah und Torsten Fröhling den Verantwortlichen der Zeche als Dankeschön einen Fußball und unterschriebene Trikots. Im Gegenzug erhielt der neue Cheftrainer zum Einstand eine Grubenlampe. Für die Spieler und Betreuer gab es eine Tüte voll mit Erinnerungen. Sportlich geht es für die U23 am Samstag mit einem Testspiel weiter. Die Schalker treffen um 16 Uhr auf den Niederrhein-Oberligisten Sportfreunde Baumberg. Anstoß auf dem Sportplatz Lank in Meerbusch ist um 16 Uhr.