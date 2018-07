Beim Abschluss des Auftaktstages beim Cranger-Kirmes-Cup trennen sich die Ligakonkurrenten Spvgg Erkenschwick und der TuS Hordel mit einem 0:0-Unentschieden.

In der Westfalenliga hatte zuletzt Hordel die Nase vorn. Im Februar setzte sich das von David Zajas betreute Team mit einem knappen 3:2-Sieg durch. Das Aufeinandertreffen in Herne verlief auf Augenhöhe, am Ende trennte man sich torlos.

Für Erkenschwicks Trainer, den Ex-Profi René Lewejohann, kein Problem: "Die Jungs haben gestern noch zwei Stunden trainiert. Da ist es klar, dass sie heute noch schwere Beine haben." Dennoch sah der 34-Jährige auch noch einige Punkte, die ihn nicht überzeugten: "Das Umschaltspiel nach vorne hat mir noch nicht gut gefallen, daran werden wir auf jeden Fall noch arbeiten." Seit drei Wochen befindet sich die Spielvereinigung nun in der Vorbereitung und sieht den Cranger-Kirmes-Cup, den sie 2011, 2012 und 2015 gewinnen konnten, als einen wichtigen Punkt in der Vorbereitung: "Das ist aus meiner Sicht ein sehr prestigeträchtiges Turnier", lobte Lewejohann die klassenhohen Gegner und ergänzte: "Hier trifft man innerhalb weniger Tage auf viele gute Mannschaften. Das verleiht der Vorbereitung nochmal zusätzliche Dynamik."

So sieht es auch Lewejohanns Trainer-Pendant David Zajas: "Wir sind wirklich froh, dass wir in diesem Jahr eingeladen wurden, mitzuspielen. Das Duell gegen Erkenschwick war absolut auf Augenhöhe und daher bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Auftreten meiner Mannschaft." Seit dem 3. Juli befindet sich Hordel in der Vorbereitung und hat seitdem drei Testspiele absolviert. Der Cranger-Kirmes-Cup bildet aber dennoch eine besondere Ausnahme für den 35-jährigen B-Lizenz Inhaber: "Hier haben wir relativ viele Spieler, wodurch auch eine hohe Rotation aufkommt. Alleine heute hatten wir drei U-19-Spieler mit dabei und trotzdem haben wir ein solides Spiel abgeliefert. Das spricht für uns."

Am kommenden Samstag trifft Hordel auf den Oberligisten und Titelverteidiger TuS Haltern, während Erkenschwick sich gegen Landesligist SV Wacker Obercastrop beweisen muss.