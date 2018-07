Der Cranger-Kirmes-Cup 2018 ist eröffnet. Im Auftaktspiel wird Titelverteidiger TuS Haltern seiner Favoritenrolle gerecht und siegt mit 2:0 gegen Obercastrop.

Im Vorfeld hatte es einige Verwirrung gegeben, war das Spiel zwischen dem TuS und dem SV Wacker Obercastrop doch zuerst als späteres Spiel gelistet. "Dementsprechend war uns nicht klar, mit welcher Mannschaft wir antreten werden", berichtet TuS-Trainer Magnus Niemöller, der selbst erst am Dienstag von der Vorverlegung erfahren hatte. Zum Auftaktspiel bekam der Tabellenfünfte der vergangenen Oberliga-Saison jedoch eine schlagkräftige Mannschaft zusammen, bei der mit Bennett Eickhoff, Yannick Albrecht, Romario Wiesweg, Marvin Möllers und Robin Schultze gleich fünf Neuzugänge den Weg in die Startelf fanden.

"Insgesamt haben uns am Ende aber immer noch acht Spieler gefehlt", berichtet Niemöller, der ergänzt: "Diese haben dann in Haltern trainiert und werden am Samstag in das Turnier einsteigen." Gegen den Landesligisten Obercastrop hatte der Favorit aber dennoch keine Probleme, noch vor der Halbzeit erzielten Stefan Oerterer (44.) und Jannis Scheuch (45.) die Treffer zur 2:0-Führung. Nach der Pause erhöhte Mittelstürmer Oerterer auf 3:0 (50.). Ein souveräner, wenn auch erwarteter Auftakt des Titelverteidigers. Die Favoritenrolle möchte Halterns Trainer dennoch nicht annehmen: "Egal, ob wir das Turnier im letzten Jahr gewonnen haben, oder ob wir in der Vorrunde ausgeschieden sind, wir gehen immer gleich in ein Spiel." Zudem möchte er dem ganzen Kirmes-Cup keine allzu große Bedeutung beimessen: "Es ist ein Vorbereitungsturnier, bei dem wir einmal schauen wollen, wo genau wir stehen", betont der 44-Jährige.

Dabei lieferte seine Mannschaft eine durchweg souveräne Partie, ließ den zwei Klassen tieferen Aufsteiger aus Obercastrop zu keiner Zeit eine Chance, in das Spielgeschehen einzugreifen. "Das war ein guter Auftritt. Ich denke, dass meine Mannschaft zu diesem Vorbereitung der Vorbereitung in einer guten Verfassung ist."

Am Samstag treffen die Halterner auf den TuS Hordel (16 Uhr), während Obercastrop sich gegen Erkenschwick beweisen muss. Für die Niemöller-Elf ist erst einmal keine Pause in Sicht: "Wir nutzen das Turnier, um durchzutrainieren, eine Pause steht erst einmal nicht auf dem Programm", gibt der TuS-Trainer den Vorbereitungsplan wieder. Ob die Titelverteidigung aber das Ziel sein wird, da lässt sich Niemöller erst einmal nicht in die Karten schauen: "Es ist ein hoch besetztes Turnier, mit vielen guten Mannschaften." Den ersten Schritt hat der Oberligist aber schon einmal gemacht.