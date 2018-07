Ein Heimspiel auf Schalke? Für die Frauen der SSV Buer im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb ist die Teilnahme an der Aktion "DEIN HEIMSPIEL in der Veltins-Arena" für die Fußballerinnen auch selbstverständlich.

Nur einen Steinwurf entfernt von der Schalke-Arena ist die SSV Buer zu Hause. Für die Frauen des Vereins war schnell klar. An der Aktion "DEIN HEIMSPIEL in der Veltins-Arena" müssen wir mitmachen. Drahtzieherin war die Lebensgefährtin von SSV-Trainer Marcel Dietzek. Sie hatte den Aufruf auf Facebook gesehen und ihren Partner direkt verlinkt. "Es dauerte nicht lange, da kamen die ersten Nachrichten von den Spielerinnen", erinnert sich der Trainer. Die forderten ihn auf: "Mach das doch für uns!".

Dietzek ließ sich nicht zwei Mal bitten. Wenn ein Gelsenkirchener die Möglichkeit hat, auf Schalke Fußball zu spielen, dann ergreift er diese Chance natürlich. "Wenn außergewöhnliche Sachen im und beim Fußball Sinn machen, dann bin ich für jede Aktion zu haben", erklärt Dietzek.

Er möchte das Spiel allerdings auch noch für eine andere Sache nutzen: Seinen Sport mehr in die Öffentlichkeit bringen. "Frauenfußball läuft immer nur nebenher", weiß Dietzek. Seine Mannschaft ist in der Landesliga der Verein der Stadt, der am höchsten spielt. Etwas mehr Aufmerksamkeit wäre schön. Wobei er sich keine Sorgen macht, dass seine Mannschaft in der Arena vor leeren Ränge auflaufen müsste. "Bei Derbys kommen auch mal 400 Zuschauer." Und wenn die Partie dann um die Ecke auf Schalke ausgetragen wird, dann lockt das sicherlich noch den einen oder anderen Fan mehr zu den Frauen, für die mit "DEIN HEIMSPIEL" ein Traum in Erfüllung gehen würde. "Wenn du selbst in der Arena aufläufst, dann ist das auf jeden Fall noch einmal etwas anderes als als Einlaufkind."

Falls auch Sie Lust haben, ein Spiel mit allen Annehmlichkeiten, die sonst der FC Schalke 04 bei Bundesliga-Spielen genießt, zu gewinnen, dann melden Sie sich und Ihren Verein auf www.veltins-heimspiel.de an. Es ist kinderleicht, dauert keine fünf Minuten. Die einzige Voraussetzung: Ihre Mannschaft muss in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga gemeldet sein.

Was Sie tun müssen? Sie senden uns ein Foto (max. 2 MB) mit Bewerbungstext, warum sich Ihr Team dieses außergewöhnliche Heimspiel in der Arena verdient hat. Das reicht schon.