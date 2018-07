Gewinnen Sie jetzt ein Heimspiel in der Schalke-Arena für Ihre Amateurmannschaft! Der Vorjahressieger weiß, wie toll das ist. Er bewirbt sich erneut.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Entmüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr – für den TSV Aufderhöhe vielleicht zum zweiten Mal.

Im vergangenen Jahr setzte sich der Verein aus Solingen bereits gegen seine Mitbewerber durch. Das Erlebnis, in diesem Bundesliga-Stadion aufzulaufen, war auch für dessen Trainer Nils Esslinger etwas Besonderes. Und das, obwohl er mit den Sportfreunden Baumberg im Jahr 2013 den Niederrheinpokal gewinnen konnte. Er erzielte im Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen mit einem direkt verwandelten Freistoß den Siegtreffer in der 90. Minute, es folgte das DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt. Jetzt soll es zum zweiten Mal die Schalke-Arena werden. Esslinger erinnert sich an das Vorjahr: „Das war ein gigantisches Erlebnis. Man hat kaum gemerkt, dass dort ,nur’ 1.200 Zuschauer gewesen sind. Das war einfach eine starke Aktion, auch mit dem ganzen Drumherum und der Party im VIP-Bereich. Das wird keiner so schnell vergessen.“

Und es ist anscheinend ein Anreiz, das Ganze noch einmal erleben zu dürfen, daher wird der TSV Aufderhöhe auch in diesem Jahr wieder teilnehmen: „Von so etwas wird man nicht müde. Wir haben viele neue Spieler im Kader, denen wir das auch ermöglichen wollen. Sechs Reisebusse sind aus Solingen mitgekommen. Das kann man toppen. Außerdem hatten wir durch dieses Spiel den höchsten Zuschauerschnitt in der Liga.“

Hier können Sie sich direkt bewerben. Viel Erfolg.