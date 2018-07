Im fünften Testspiel der Vorbereitung besiegte der KFC Uerdingen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven vor 625 Zuschauern in Jülich mit 1:0 (1:0).

Wie im Vorfeld angekündigt, wollte Uerdingen-Trainer Stefan Krämer in den letzten beiden Tests nicht mehr so viel durchwechseln, wie noch am Donnerstag gegen Mainz 05. Da die Krefelder bereits morgen zu gleichen Zeit zum nächsten Test beim niederländischen Erstligisten FC Groningen zu Gast sind, fehlten am Dienstag einige prominente Spieler im Aufgebot des Drittliga-Aufsteigers. Neben Kevin Großkreutz waren unter anderem René Vollath, Alexander Bittroff, Christopher Schorch und Lucas Musculus gar nicht erst mit dabei.

Viel Auswahl in der Defensive

Gegen die offensiven und schnellen Niederländer waren dem KFC die intensiven Wochen der Vorbereitung über weite Strecken vor allem läuferisch durchaus anzumerken. „Man hat gemerkt, dass die Jungs zwischenzeitlich ordentlich beißen mussten“, erkannte Krämer, dessen Team durch den Treffer von Sandhausen-Neuzugang Ali Ibrahimaj (25.) nach 90 Minuten als knapper Sieger vom Platz ging. Sowieso gab es für den Trainer durch das Fehlen der vielen Stammspieler die Möglichkeit, dem ein oder anderen Ersatzspieler viel Spielzeit zu geben. Und das zum Teil auch auf ungewohnten Positionen.

Krämer lässt Kapitänsamt offen

Vor allem in der Abwehr ist die Auswahl für den 51-Jährigen im Moment enorm groß. Mit Aalen-Neuzugang Robert Müller und dem flexibel einsetzbaren Jan Holldack, der auf der Rechtsverteidigerposition überzeugte, probierte Krämer im Defensivbereich einiges aus. „Wir sind defensiv vernünftig aufgestellt und haben sehr viele Optionen“, sagte der Trainer. Einer der wenigen Stammspieler, der am Dienstag durchspielte, war Mario Erb. Ob der drittligaerfahrene Innenverteidiger auch in der neuen Saison Mannschaftskapitän bleibt, ließ sein Trainer noch offen. „Wir sind noch nicht ganz sicher, ob der Spielerrat und der Kapitän gewählt werden, oder ob ich den Kapitän bestimme“, ließ der ehemalige Erfurt-Trainer durchblicken.