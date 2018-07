Die 1:4-Niederlage der SG 09 gegen Münster war zweitrangig. Die knapp dreiwöchige Zwangspause direkt zu Saisonbeginn sorgt dagegen für großen Ärger.

Gegen einen höherklassigen deutschen Klub hat die SG Wattenscheid 09 in der Vorbereitung auf die kommende Saison nicht gespielt. Doch im Sportpark Billerbeck, wo die Mannschaft von Farat Toku gegen Drittligist SC Preußen Münster antrat, gab es für die Fans der Schwarz-Weißen lediglich ein Thema. Anhänger und Vereinsmitglieder unterhielten sich angeregt über die Ansetzung der ersten elf Regionalliga-Spieltage. Genauer gesagt über die Pause zwischen dem zweiten und dem fünften Spiel.

Knapp drei Wochen liegen zwischen den Auswärtspartien in Aachen (6. August) und Bonn (25. August). Die Nullneuner müssen an zwei Wochenenden aussetzen. Das könnte die Toku-Elf gleich zu Beginn der Spielzeit aus dem Tritt bringen. Das kann man über die Niederlage gegen Münster nicht sagen. Beim 1:4 (0:2) – und damit der ersten Testspiel-Pleite nach zuletzt vier Erfolgen – zeigten die Nullneuner eine ordentliche Leistung. Grund für die lange Pause sind zwei Termine, die offensichtlich Vorrang vor dem Regionalliga-Betrieb haben. Das Heimduell gegen die U23 von Borussia Dortmund muss aus organisatorischen Gründen später stattfinden - wegen der Vorbereitungen auf die U16-DM der Leichtathleten im Lohrheidestadion.

Wer auch immer den Spielplan für unsere Liga macht, weiß doch, wer wann in der Bundesliga spielt. Das berücksichtige ich doch vorher. Farat Toku

Das bringt Toku auf die Palme. „Für uns ist das eine Katastrophe. Eine absolute Frechheit“, schimpfte der 38-Jährige nach dem Test. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Spielbetrieb nicht möglich ist. Vermutlich befürchten Stadt und Verband, dass zu viele Fans in die Lohrheide reisen könnten. Bereits in der vergangenen Saison war der BVB II in Wattenscheid zu Gast, als zeitgleich die Profis spielten. Die Folge: Trotz der kurzen Anreise ließ sich kaum ein Borusse in der Lohrheide blicken. Toku: „Wer auch immer den Spielplan für unsere Liga macht, weiß doch, wer wann in der Bundesliga spielt. Das berücksichtige ich doch vorher.“

Und weil Viktoria Köln am Sonntag, 19. August, gegen den Bundesligisten RB Leipzig um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals kämpft, muss die SG Wattenscheid ihr Auswärtsspiel bei den Domstädtern am Dienstag, 28. August, bestreiten – drei Tage nach dem Duell im Bonner Sportpark. „Wir kommen überhaupt nicht in den Rhythmus“, ärgerte sich Toku.

Nur Yesilova trifft gegen Münster

Keinen Zündstoff bot das Spiel in Billerbeck. Martin Kobylanski traf per Foulelfmeter zum 1:0 (43.), Niklas Heidemann erzielte mit dem Pausenpfiff das 2:0. Im ersten Durchgang hatte der Koreaner Chang Kim die einzige Chance für Wattenscheid (15.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Rufat Dadashov (53.) und Kevin Pires-Rodrigues (74.) auf 4:0. Wattenscheids Zugang Emre Yesilova traf als einziger Akteur der Gäste (75.).