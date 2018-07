Veltins und RevierSport werden einer Amateurmannschaft einen großen Traum verwirklichen: Ein Punktspiel in der Veltins-Arena auf Schalke.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Entmüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr - vielleicht für einen Essener Kreisligisten. Denn bei den Teilnehmern der Aktion darf der TC Freisenbruch nicht fehlen. Das ist der Amateurverein, der von seiner Mitgliedercommunity geführt wird. Die Essener sind in der Vergangenheit bereits durch zahlreiche Aktionen aufgefallen. Beispiele gefällig? Sie wollten bei Facebook unter die besten 100 Fußballvereine, sie haben einen eigenen Energydrink erschaffen, sie haben eine Krimilesung veranstaltet oder - passend zu der laufenden Aktion - hatten sie in der Vergangenheit mit Mike Möllensiep einen ehemaligen Eurofighter als Trainer.

Peter Wingen vom TC Freisenbruch betont: "Wir haben unsere Manager abstimmen lassen, das Ergebnis war eindeutig. Wir machen bei der Aktion mit und sind Feuer und Flamme. In der Arena zu spielen, das wäre ein Traum." In der Tat haben am Ende knapp 98 Prozent für eine Bewerbung für "DEIN HEIMSPIEL in der Veltins-Arena" gestimmt.

Im September könnte der Traum nun eventuell Realität werden. Im Gegensatz zu der Profikarriere vom jetzigen Trainer der Freisenbrucher. Trotzdem hat Peter Schäfer eine Schalker Vergangenheit. In der Jugend lief er für S04 auf, kann sogar von sich behaupten, dass er zusammen mit Christoph Metzelder in der U17 gespielt hat und ihm einmal vorgezogen wurde.

Jetzt könnte Schäfer mit seiner Mannschaft für ein Spiel zurück in die Arena kommen...