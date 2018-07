Bei einem Spiel des englischen Klubs Norwich City gegen Paderborn wurden den Gästen Geld gestohlen: Auch zwei Ex-Bundesligaprofis betroffen.

Fußball-Profis vom englischen Zweitligisten Norwich City sollen während des Testspiels gegen den SC Paderborn (3:2) am Sonntag in Gütersloh bestohlen worden sein. Das berichtet die Tageszeitung "Die Glocke" am Dienstag. Nach Rückkehr in ihre Zimmer im Hotel Klosterpforte in Marienfeld hätten die Spieler festgestellt, dass kleinere Geldbeträge fehlten.

"Es wurden mehrere Zimmer aufgesucht und Bargeld in geringer Höhe gestohlen", bestätigte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Einbruchsspuren an Türen und Fenstern seien nicht festgestellt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Auch Ex-Schalke-Profi Pukki bestohlen

Betroffen sind laut dem Zeitungsbericht unter anderem auch die ehemaligen Bundesliga-Spieler Timm Klose (früher VfL Wolfsburg) und Teemu Pukki (FC Schalke 04), die inzwischen für Norwich spielen. Auch das Hotel habe interne Untersuchungen eingeleitet, hieß es weiter. Einen ähnlichen Vorfall habe es in den vergangenen Jahren in dem bei vielen Sportmannschaften beliebten Quartier nicht gegeben.