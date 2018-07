Vitaly Janelt gehört mit 20 Jahren zu den begehrten Spielern. Aber er will sich in Bochum durchsetzen, auch wenn er seine Konkurrenten schätzt.

Er gehört sicherlich zur Kategorie der begehrten Spieler. Noch 20 Jahre jung, aber bereits mit Zweitligaerfahrung ausgestattet, dazu ausgebildet in den Nachwuchsleistungszentren des HSV und RB Leipzig - nicht wenige im Fußball-Business dürften Vitaly Janelt eine echte Perspektive zubilligen. Doch der defensive Mittelfeld-Spieler, zuvor lediglich ausgeliehen, hat sich für den VfL entschieden und sich bis 2021 an die Bochumer gebunden. Warum? Seine Antwort lautet: „Wenn es im Team nicht passen würde, hätte ich nicht verlängert.“

Janelt fühlt sich wohl in Bochum und in der Mannschaft, er nimmt den Kampf um einen Platz in der Startelf auf und pflegt gleichwohl ein freundschaftliches Verhältnis zu den Konkurrenten. Das sind in erster Linie Anthony Losilla (32) und Robert Tesche (31), zwei Routiniers, an deren Erfahrung der junge Mittelfeld-Mann noch nicht heranreicht, nicht heranreichen kann.

„In welchem Verein ist es einfach, überall muss man sich durchsetzen. Wir werden sehen, wer von uns dreien sich durchsetzt“, sagt Janelt. Da schimmert eine Menge Selbstbewusstsein durch, auch wenn der 20-Jährige sein derzeit noch größtes Defizit ohne Umschweife benennt. „Scorermäßig zulegen“ müsse er künftig, sagt er, wohl wissend, dass sein erstes Ziel der Fuß in der Tür sein muss. Wer nicht spielt, bedeutet das, kann auch nicht zeigen, was er gelernt hat.

Die Zeit arbeitet für Vitaly Janelt. Er hat mit seinen 20 Jahren noch Entwicklungspotenzial, während beispielsweise Losilla und Tesche bemüht sein müssen, ihren Leistungsstand so lange wie möglich zu halten. Zudem hat Janelt bisher eher gute Erfahrungen gemacht in Bochum. „Es ist ein neuer Trainer gekommen, und ich habe, auch aufgrund von Knieproblemen, nur zweimal gespielt, dann ist wieder ein neuer Trainer gekommen, und ich habe regelmäßiger gespielt. Dann ist wieder ein neuer Trainer gekommen, unter dem ich zwar nur dreimal gespielt habe, aber immer zum Kader gehörte.“ Das soll aber nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit gewesen sein. Den bislang 20 Zweitliga-Spielen will das Mittelfeld-Talent, dessen Stärken eine schnörkellose Spielweise, eine gute Orientierung und ein starkes Zweikampfverhalten sind, noch etliche weitere Spiele hinzufügen.

Auch insgesamt sieht Vitaly Janelt der kommenden Spielzeit optimistisch entgegen. „Die Geschehnisse der letzten Saison haben uns zusammen geschweißt“, sagt er und bescheinigt selbst den beiden Bundesliga-Absteigern HSV und Köln nicht grundsätzlich freie Fahrt: „Die Auswärtsspiele, zum Beispiel in Sandhausen, werden nicht schön für sie sein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so leicht da durchgehen können.“