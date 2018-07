Veltins und RevierSport werden einer Amateurmannschaft einen großen Traum verwirklichen: Ein Punktspiel in der Veltins-Arena auf Schalke. Hö.-Nie.-Trainer "Schorsch" Mewes freut sich über diese Aktion.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Entmüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen. Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr – das wird ein heißer Herbst für eine Mannschaft aus dem Amateurlager. Wir stellen immer wieder Teams vor, die dabei sind. Wie zum Beispiel die SV Hönnepel-Niedermörmter.

Der Landesligist vom unteren Niederrhein hätte sogar quasi ein richtiges Heimspiel. "Ich komme aus Oberhausen und der größte Teil meiner Mannschaft ist auch im Ruhrgebiet ansässig", erklärt Georg "Schorsch" Mewes, Trainer der SV Hö.-Nie.

Mewes selbst ist großer Schalke-Fan und besucht regelmäßig die Heimspiele des deutschen Vizemeisters. "Es wäre ein Traum, wenn ich mit meiner Mannschaft dort spielen dürfte. Doch besonders freut es mich, dass RevierSport und Veltins diese Aktion ausrichten. Endlich denkt jemand mal an die kleinen Vereine. Ich finde, der DFB hat die Basis vergessen. Daher finde ich es gut, dass es doch noch Leute gibt, die sich um uns Amateure kümmern", zeigt sich der Kulttrainer begeistert.

Sollte sich sein Team den Gewinn sichern können, hätte er auch noch einen Wunsch parat: "Wenn wir das Spiel in der Veltins-Arena austragen dürfen, dann würde ich mir wünschen, dass wir dort gegen einen Essener Verein spielen, denn dann würden noch mehr Zuschauer kommen."

Hier können Sie sich direkt bewerben. Viel Erfolg.