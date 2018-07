Schalke 04 hat am Montag wieder trainiert. Amine Harit und Benedikt Höwedes waren nicht zu sehen. Matija Nastasic ist nach Verletzung zurück.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat das Training wieder aufgenommen. Nach der China-Reise hatte Trainer Domenico Tedesco seinen Spielern drei freie Tage gegeben, am Montag ging es zurück auf den Platz. Bei zwei Spielern war es zuvor offen gewesen, ob die Fans sie am Montag zu Gesicht bekommen würden. Letztlich tauchten Amine Harit und Benedikt Höwedes nicht auf.

Harit ist wieder beim FC Schalke, aber noch nicht auf dem Platz

Der Marokkaner Harit ist nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, stand aber zunächst noch nicht gemeinsam mit seinen Kollegen auf dem Rasen. Der 21-Jährige, der in seiner Heimat an einem Autounfall beteiligt war, bei dem ein Mann ums Leben gekommen ist, soll vorsichtig wieder eingegliedert werden. Am Montag absolvierte er zunächst interne Tests zur Leistungsdiagnostik, teilte Schalke via Twitter mit.





Benedikt Höwedes war ebenfalls noch nicht zurück im Training. Der ehemalige Schalker Kapitän, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Juventus Turin gespielt hat, wird voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch auf dem Platz stehen und mittrainieren. Eine Zukunft auf Schalke hat der 30-Jährige nicht. Er war bereits von der China-Reise befreit, um sich nach einem neuen Klub umsehen zu dürfen. Bislang scheint noch kein neuer Arbeitgeber für ihn in Sicht zu sein. Dass Höwedes, der noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, zunächst wieder ins Training eingegliedert wird, sei aber "völlig unproblematisch", hatte Sportvorstand Christian Heidel bereits gegenüber dieser Redaktion erklärt. "Bene muss ja fit werden", sagte der 55-Jährige.

Nastasic steigt wieder ein

Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil von Matija Nastasic. Der Innenverteidiger stand erstmals wieder auf dem Rasen, seit er im April einen Kreuzbandanriss erlitten hatte. Jetzt kann er den Konkurrenzkampf um die Plätze in der Abwehr aufnehmen, der durch die Verpflichtung von Hannovers Salif Sané noch größer ist als in der Vorsaison.