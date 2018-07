Veltins und RevierSport werden einer Amateurmannschaft einen großen Traum verwirklichen: Ein Punktspiel in der Veltins-Arena auf Schalke.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Ermüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen.

Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr – das wird ein heißer Herbst für eine Mannschaft aus dem Amateurlager. Wir stellen immer wieder Teams vor, die heiß sind auf diesen Gewinn. Wie zum Beispiel RuWa Dellwig.

Der Essener A-Ligist hätte große Lust auf Schalke aufzulaufen - auch wenn im RuWa-Kader einige Dortmunder stehen. "Es gibt auch die Quoten-Schalker", lacht Hansi Wüst, Trainer der Dellwiger. Wüst war in den 1980er Jahren als Teammanager für Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund tätig und weiß, wie sich ein Profileben anfühlt. "Es würde mich sehr freuen, wenn meine Jungspunde das für einen Tag erleben dürften. Notfalls auch auf Schalke. Im Ernst: Das ist ein geiles Projekt und die Schalke-Arena ein toller Ort für dieses Event. Wir werden unsere Köpfe zusammenstecken und mit unserem Kapitän Matthias Bloch sowie seiner Passschule, die in Essen ein Begriff ist, sicherlich ein tolles Video auf die Beine bekommen, das für den End-Ausscheid in Frage kommen wird", sagt der 65-jährige Wüst.

Hier können Sie sich direkt bewerben. Viel Erfolg.