Nach seinem schrecklichen Unfall mit Todesfolge ist Schalkes Offensivspieler Amine Harit wieder in Gelsenkirchen.

Amine Harit ist zurück auf Schalke: Etwas mehr als zwei Wochen, nachdem der marokkanische Nationalspieler und WM-Teilnehmer in seiner Heimat in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt war, wird Harit nach Informationen dieser Redaktion an diesem Montag in Gelsenkirchen wieder das Training bei dem Fußball-Bundesligisten aufnehmen. Schalke wird den 21 Jahre alten Profi vorsichtig wieder eingliedern und will zunächst in Gesprächen herausfinden, in welcher psychischen und körperlichen Verfassung er sich befindet.



Schalke-Spieler Harit soll am Montag wieder trainieren

Bei dem Autounfall in Marokko war am 30. Juni ein Mann ums Leben gekommen – die Behörden haben den Unglücksfall inzwischen geklärt. Harit durfte aus Marokko ausreisen, was als Zeichen einer Entlastung angesehen werden kann. Öffentlich zu dem Unglücksfall äußern wird sich Harit an diesem Montag auf Schalke noch nicht: Zunächst ist erst einmal ein Gespräch mit Trainer Domenico Tedesco anberaumt. Dabei wird auch entschieden, ob Harit ab 10 Uhr mit der Mannschaft auf dem Platz trainiert oder zunächst individuell. Es geht darum, die Rückkehr zur sportlichen Normalität so angemessen wie möglich zu gestalten.