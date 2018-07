Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld musste innerhalb von nur 24 Stunden gleich zwei Niederlagen hinnehmen.

Am Samstag verloren die Ostwestfalen 0:1 (0:0) in Bruck gegen den tschechischen Erstligisten FC Jablonec, tags drauf in St. Ulrich deutlich mit 1:4 (1:1) gegen Dynamo Moskau aus der russischen Premier Liga.

Das Tor gegen Moskau erzielte am Sonntag Neuzugang Sven Schipplock per Foulelfmeter (40. Minute). Stürmer Fabian Klos, der auch bei Drittligist KFC Uerdingen im Gespräch ist und der gegen Jablonec noch angeschlagen ausgewechselt wurde, kam am Sonntag nach einer Stunde ins Spiel. Am Sieg Dynamos war der ehemalige Bundesliga-Profi Konstantin Rausch mit dem Treffer zum 4:1 und einer Torvorlage maßgeblich beteiligt. Das Trainingslager der Arminia endet am Dienstag.