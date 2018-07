Lukas Raeder ist endlich wieder zuhause. Nach einer langen Odysee durch Bayern, Portugal und England, ist er nun wieder nach Essen zurückgekehrt.

Schon in den letzten Zügen der vergangenen Saison hatte der gebürtige Essener bei den Rot-Weissen mittrainiert. Eigentlich erst einmal nur, um sich fit zu halten, nachdem die Saison bei Bradford City nach dem Verpassen der Playoffs frühzeitig beendet gewesen ist. Nach der Sommerpause kam dann eine mögliche Verpflichtung schnell ins Rollen. Der Grund: das Verletzungspech der beiden bisherigen Torhüter der Rot-Weissen. Robin Heller musste sich einer zweiten Schulter-Operation unterziehen, bei Marcel Lenz entzündete sich die Narbe seines eigentlich verheilten Oberschenkelmuskels. Somit drohte Rot-Weiss Essen ohne gesunden Schlussmann in die Spielzeit zu gehen.

Es ist schön, dort Fußball zu spielen, wo auch die Familie lebt. Das hatte ich fünf Jahre nicht. Lukas Raeder

„Ein Wechsel stand erst gar nicht zur Debatte“, sagt auch Raeder, der beim FC Bayern München zwei Bundesliga-Spiele absolvieren durfte. „Ich hatte immer schon Kontakt zu Rot-Weiss, aber nie so, dass es zu einem Vertrag kommen würde.“ Nach Wochen des Probetrainings, bei der er auch bisher jedes Testspiel über 90 Minuten absolvierte, ist nun also der Wechsel fix. Und so war das 0:1 gegen den SV Elversberg in Nörtershausen endlich seine erste Partie als offizieller Spieler von Rot-Weiss Essen. „Klar, kennt man bereits die Mannschaft ganz gut, aber wenn man jetzt so richtig dabei ist, ist es schon ein anderes Gefühl.Es ist schön, dort Fußball zu spielen, wo auch die Familie lebt. Das hatte ich fünf Jahre nicht.“

Die Niederlage gegen den Südwest-Regionalligisten war für ihn derweil zu verkraften: „Ich denke, wir hatten schwere Beine. Man hat gesehen, dass wir die gesamte Woche durchtrainiert haben. Ab jetzt werden wir an anderen Dingen arbeiten und dann sind wir auch wieder frischer.“ Dann geht es ins Traditionsturnier zuerst gegen den Bundesligisten Werder Bremen. Je nach Ergebnissen spielen die Bergeborbecker später gegen Huddersfield Town oder Real Betis Sevilla. Raeder: „Man freut sich natürlich gegen solche Mannschaften zu spielen. Die Woche danach ist aber wichtiger.“ Dann startet RWE in die Saison beim SV Rödinghausen.